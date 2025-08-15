Topvoetballer Cristiano Ronaldo maakte maandag bekend dat hij zijn vriendin Georgina Rodriguez ten huwelijk heeft gevraagd. Zij zei volmodig ja op het aanzoek met een gigantische ring. Maar dat is niet het enige wat de Portugees voor zijn geliefde in petto heeft. Hij overlaadt haar met luxe cadeaus.

Het stel was al negen jaar samen nadat ze elkaar ontmoetten in een Gucci-winkel. Ze hebben samen twee kinderen. Rodriguez moest dus lang wachten op een aanzoek en daarom trok de vedette van Al Nassr alles uit de kast. Zo kostte de verlovingsring maar liefst 1.200.000 dollar (omgerekend 1.033.614 euro).

Maar dat is niet het enige. Volgens SunSport gaf Ronaldo in totaal nog eens 270.000 euro uit aan cadeaus voor zijn verloofde. Het duurste presentje is een witte, elektrische Porsche Taycan van 78.250 pond. Daarnaast kocht hij een horloge van het merk Audemars Piguet voor 53.000 pond.

Eén horloge was blijkbaar niet genoeg. Georgina kreeg namelijk ook nog een exemplaar van Patek Philipe (42.000 pond). "Ze houden allebei van superluxe horloges en Cristiano heeft lang naar deze exemplaren gezocht", vertelt een bron. CR7 kocht ook tassen van Christian Dior en Louis Vuitton (7.000 pond) en een aantal kledingstukken (18.700 pond) voor zijn verloofde.

Trouwplannen

Ronaldo was al lange tijd bezig met de voorbereiding van het aanzoek. "Hij wilde het zo speciaal maken voor zijn ware liefde", vertelt de bron. "Ze houden allebei van luxe merken en hij wilde nog meer geven na die miljoenenring."

"Het moment was erg uniek." Het stel zou ook al de bruiloft aan het plannen zijn. Die vindt waarschijnlijk plaats in 2026, na het WK. "Dat gaat groots worden. Cristiano heeft altijs willen trouwen en is heel enthousiast. Hij wil Georgina de gelukkigste vrouw op aarde maken en de beste moeder voor zijn kinderen."

De Argentijnse Rodriguez is vooral actief als model en influencer. Sinds enkele jaren mag ze zich ook schrijver en producer noemen, zo verscheen er een boek en Netflix-serie over haar.