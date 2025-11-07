Cristiano Ronaldo is een van de bekendste personen op deze planeet. De Portugese aanvaller denkt dat er misschien wel niemand beroemder is dan hij. Al zit er in het Witte Huis te Washington iemand die er vast anders over denkt.

In gesprek met de Britse journalist Piers Morgan komt CR7 met het idee dat hij vermoedelijk de bekendste persoon op aarde is. "Laten we er een debat over voeren", zegt de speler van het Saudische Al-Nassr.

"Ik of president Donald Trump", want dat is de bewoner van het Witte Huis in de Verenigde Staten. "Ik denk dat op de hele wereld, ook op kleine eilandjes, meer mensen mij kennen dan hem."

David Beckham

En als je naar eigen zeggen bekender bent dan Donald Trump, die toch behoorlijk veelbesproken is en zich elke dag wel bemoeit met zaken binnen en buiten de Verenigde Staten, dan meen je natuurlijk ook bekender te zijn dan oud-voetballer David Beckham.

Morgan vraagt aan Ronaldo wie op een strand in Brazilië meer aandacht zou trekken. "Ik, honderd procent", zegt Ronaldo. "Zijn gezicht is wel aantrekkelijk hoor, maar zijn lichaam? Dat is niks bijzonders. Ik ben niet normaal. Ik ben perfecto."

Vrede

In juni stuurde Ronaldo een shirt naar president Trump. Daarop stond 'We spelen voor vrede'. Tegen Morgan legt de aanvaller uit wat zijn ambitie is. "Het is ons doel om wereldvrede te bewerkstelligen. Hij is één van de mensen die kan helpen de wereld te veranderen", aldus de ex-speler van onder meer Manchester United, Real Madrid en Juventus.

Ronaldo is bereid om meer energie te steken in dat streven. "Hij is één van de personen die ik wil ontmoeten. Krijg het voor elkaar", spoort hij Morgan aan, die een vriendschappelijke band heeft met de president. "Of vertel hem dat hij één van de personen is met wie ik een persoonlijk gesprek wil voeren. Donald Trump."

Geheim

"Hier in Saudi-Arabië of in de Verenigde Staten, waar hij maar wil. Ik wil hem heel graag ontmoeten, omdat ik hem heel erg mag", zo gaat de voetballer door. "Ik denk dat hij dingen voor elkaar kan krijgen en ik houd van dat soort mensen. Ik hoop dat de wereld snel vrede kent. Dat is wat ik wil zien. En ik zal hem iets vertellen wat niemand weet". Vervolgens wil hij niet delen wat dat dan is.