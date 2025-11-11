Voetbalsuperster Cristiano Ronaldo en zijn verloofde Georgina Rodriguez hebben een duidelijke rolverdeling thuis. Dat onthult de Portugees in een openhartig interview met Piers Morgan. "Mannen kunnen niet voor het huishouden zorgen."

De 40-jarige Ronaldo, die momenteel schittert bij Al Nassr in Saoedi-Arabië, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over zijn verloofde. Hij is sinds 2016 samen met Rodriguez en vroeg haar afgelopen zomer ten huwelijk. De twee blijken nog erg traditioneel te denken over de rolverdeling tussen man en vrouw.

'Ik ben niet van plan voor het huis te zorgen'

"Georgina heeft zoveel goede eigenschappen waar ik van houd. Ik denk dat ze uniek is in de manier waarop ze voor me zorgt, wat heel belangrijk is", begint Ronaldo. "Ze zorgt voor de familie, ze zorgt voor het huis, wat veel werk vereist." Dat is natuurlijk erg fijn en zo kan de aanvaller zich volledig focussen op zijn topsportcarrière. "Als ze het tegenovergestelde zou willen, ben ik niet van plan om voor het huis te zorgen. Mannen kunnen eerlijk gezegd niet voor het huishouden zorgen."

Ronaldo is erg stellig, ook over zijn favoriete eigenschappen van Rodriguez. "Ze is speciaal voor mij, want naast haar kwaliteiten, een prachtig lichaam en alles wat ik mooi vind, is ze een persoon die me begrijpt en om mij en mijn familie geeft. Dat is wat ik zoek."

Familie

De 31-jarige Rodriguez kreeg twee dochters met Cristiano Ronaldo: Alana Martina en Bella Esmeralda. De Portugese superster heeft vijf kinderen, waarvan Ronaldo junior via een anonieme moeder en een tweeling via een draagmoeder.

"Ik denk dat dit goed is voor mijn hele familie, inclusief mijn moeder, mijn broer, mijn zussen. Ik denk dat iedereen blij is omdat ze zien dat ik nu verloofd ben", besluit Ronaldo. Hij zet zijn carrière nog steeds op de eerste plaats en liet ook weten dat hij na het WK van 2026 zal willen trouwen. Portugal speelt donderdag in de WK-kwalificatie tegen Ierland.

