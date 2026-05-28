Wim Kieft kwam zowel als voetballer als daarna op veel verschillende plekken. Toch voelde hij zich lang niet altijd goed op zijn plek. Tijdens een tripje met één van zijn dochters werd hem zelfs een keer de stuipen op het lijf gejaagd, waarna hij snel besloot om rechtsomkeer te gaan.

Tripje met dochter

"Ik ging een keer met mijn dochter Mattia naar een toernooi van mijn zoon in Manchester", begint Kieft zijn spannende verhaal in zijn podcast KieftJansenEgmondGijp. "Toen had ik het idee om eerst een paar dagen met haar naar Londen te gaan. Uiteindelijk reden we van Londen naar het zuiden van Engeland richting Manchester. Geografisch had ik het niet zo goed in mijn hoofd."

Alleen het begin van het verhaal leidt al tot hilariteit bij zijn tafelgenoten, daar Kieft dus de verkeerde kant opging. Daar kwam hij pas onderweg achter. "Op een gegeven moment waren we er helemaal klaar mee", vervolgt de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. "Ik zei: 'Weet je wat we doen?' We pakken echt gewoon even een mooi hotel." Maar eenmaal aangekomen ging het mis.

Spookkasteel

"We werden al ontvangen door een man met één been", meent Kieft. "Het was echt een soort Fawlty Towers. Echt een eng gebouw. Dus ik loop met haar door de kamer, we zaten ook echt in het torentje, en de hele vloer begint te kraken. Dus we zaten daar tien minuten in die kamer." Dat bleek klaarblijkelijk al lang genoeg voor Kieft om zijn conclusies te trekken.

"Ik zeg: 'Weet je wat wij gaan doen, lieve schat? We gaan hier weg'. En toen ben ik direct weggegaan. Ja, dat ging echt niet. Het was een spookkasteel", besluit Kieft, die vervolgens nog even op de hak wordt genomen door zijn collega's. Een spannend verhaal, maar op Curaçao weten ze volgens hem wel hoe ze om moeten gaan met spoken. "Hier heb je mensen die hun huizen laten schoonvegen van geesten." Misschien moet Kieft dat voortaan zelf ook maar doen als hij weer angstige momenten beleefd.

