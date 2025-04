Cristiano Ronaldo wil Lionel Messi weer voor zijn met Braziliaans eerbetoon aan de grootste voetbalsterren

Cristiano Ronaldo wil zijn voetafdrukken in het iconische stadion Maracana vereeuwigen. Braziliaanse media melden dat de Portugese aanvoerder heeft gevraagd om de eredienst en te worden op de Walk of Fame van het mythische stadion in Rio de Janeiro.

Topvoetballer Cristiano Ronaldo zou wel eens de tweede Portugese speler kunnen worden die zijn voetafdrukken mag vereeuwigen op de Walk of Fame van het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media heeft de aanvoerder van het Portugese nationale team de wens uitgesproken om een droom te verwezenlijken en zijn stempel te drukken op het mythische stadion.

Onderhandelingen gaande

De directie van het Maracanã-stadion zou zeer welwillend tegenover het verzoek staan en de onderhandelingen tussen beide partijen zouden al sinds begin april gaande zijn. Ronaldo wordt vertegenwoordigd door Charles Cardoso, zakenpartner van zijn zus Elma Aveiro. De Al-Nassr-speler heeft al twee keer op Braziliaanse bodem gespeeld, maar nog nooit in het Maracanã.

Maar een paar 'buitenlandse' voorgangers

Eusébio was de eerste niet-Braziliaanse speler die werd vereeuwigd op de Walk of Fame, die in 2000 werd gecreëerd. Franz Beckenbauer (Duitsland), Alcides Ghiggia (Uruguay), Elias Figueroa (Chili), Romerito (Paraguay) en Dejan Petkovic (Servië) zijn de andere geëerde spelers die niet in Brazilië zijn geboren.

Lionel Messi en Neymar

Normaal gesproken worden spelers uitgenodigd om hun voetafdrukken te laten vereeuwigen in het stadion, dat in 1950 werd geopend voor het WK. De naam van Lionel Messi wordt ook veel genoemd als volgende legendarische voetballer die de eer krijgt. Braziliaan Neymar was in 2021 de laatste bekende superster die met zijn voeten in het gips mocht.

Veel voorgangers

Andere grote namen die Ronaldo en Messi al voorgingen zijn Ronaldinho, de 'oude' Ronaldo, Pelé en Garrincha. De naam van Messi gonst al een tijdje rond als de volgende grote naam. Er zou in 2025 al ruimte zijn om na een vriendschappelijk potje de Argentijn te eren. Mogelijk wil Ronaldo weer een verloren strijd van Messi voorkomen en ook alvast een datum reserveren.