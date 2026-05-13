Daphne Deckers is al jaren getrouwd met tennislegende Richard Krajicek. Toch heeft de schrijfster niet de achternaam van haar man aangenomen. Wellicht heeft dat te maken met de betekenis ervan. Volgens Deckers had Krajicek vanwege zijn naam ook een heel ander carrièrepad kunnen bewandelen.

Dat schrijft de 57-jarige Deckers in haar column voor Libelle. Het valt haar op hoeveel bedrijven een eigenaar hebben met een passende naam. "Zelf heb ik bijvoorbeeld een tandarts die Kauw heet", vertelt ze. "Ik zie geregeld visboeren rijden die Schol heten, een bouwbedrijf met de naam Jan Hamer of een bakker met de achternaam Brood."

Als het aan zijn naam had gelegen, had Krajicek ook een heel andere weg in kunnen slaan. Zijn naam kan ook in verband gebracht worden met het beroep van bakker. "Dat was in een ander leven nog wat voor mijn man Richard geweest, wiens achternaam Krajicek in het Tsjechisch ‘sneetje brood’ betekent."

Gelukkig heeft het bij tennis gehouden. Krajicek was enorm succesvol in zijn carrière en bereikte de hoogste notering van plek vier op de wereldranglijst in zijn loopbaan. In 1996 won hij zijn enige grandslamtitel op Wimbledon.

Toernooidirecteur

De 54-jarige is nog steeds actief in de tenniswereld, maar nu als toernooidirecteur van de ABN AMRO Open. Dat bracht hem afgelopen week ook naar het masterstoernooi in Rome. Samen met zijn vrouw maakte hij er een mooi tripje van, waarin ze oude herinneringen ophaalden.

"Ik ben voor het laatst in 1996 in Rome geweest toen Richard daar in de finale stond (en van Thomas Muster verloor, maar dat vergeten we even)", schrijft Deckers bij een aantal vakantiefoto's en - video's op Instagram. "Nu moest Richard er zijn voor de vergaderingen van de internationale toernooidirecteuren, dus ik heb me opgeofferd om mee te gaan. Wat is het toch een geweldige stad, een openluchtmuseum van 2000 jaar oude geschiedenis én fantastisch eten."

