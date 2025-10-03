Daphne Deckers, de vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft een boekje opengedaan over een opmerkelijke diagnose. De columniste had last van een kwaal en liet onderzoek doen in het ziekenhuis. Daaruit bleek veroudering van haar hersenen.

Deckers is 56 jaar oud en besloot dit jaar een nieuw avontuur aan te gaan. Na 25 jaar nam ze in juni afscheid van haar werkzaamheden voor de Telegraaf. Ze gaat nu aan de slag als columniste voor Libelle en Plus Magazine. Haar eerste column voor Plus gaat over een eigen ouderdomskwaaltje.

"Sinds een halfjaar hoor ik mijn hartslag in mijn linkeroor", vertelt ze bij Goedemorgen Nederland. Ze was bang voor een ernstige diagnose, zoals tinnitus. "Ik ging ook googlen naar de symptonen, wat je nooit moet doen."

Filter in hersenen

Na een bezoekje aan de KNO-arts bleek het gelukkig mee te vallen. "Die zei dat ik een extreem goed gehoor heb. Nou, dat was nieuw voor mij. Maar in je hersenen zit een soort filter om het lawaai in je eigen lichaam te dempen." Anders zou je gek worden van het geluid van bijvoorbeeld je bloedsomloop.

"Maar dat filter, dat verouderd", vervolgt Deckers. Daarom moet ze nu zelf leren om het geluid te negeren. "Je hebt zelf invloed op wat je binnen laat komen." Dat zette de schrijfster ook aan het denken over andere waarnemingen en emoties. "Wat je aandacht geeft, dat groeit."

"Dat is eigenlijk met heel veel dingen zo. Als je 's ochtends opstaat met het idee: het zal wel een rotdag worden, dan ga je ook dingen zien die dat bevestigen", aldus Derksen. "Terwijl als je denkt: ik heb er zin in vandaag, dan krijg je ook dingen aangereikt waar dat uit blijkt."

Operatie Richard Krajicek

Haar man Krajicek bezocht afgelopen jaar ook regelmatig het ziekenhuis. Hij had last van duizeligheid en na een CT-scan bleek dat hij een aandoening aan zijn hart had. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

"Als die groter wordt, dan wordt de wand van je hart opgerekt. Die kan dan scheuren", legde Krajicek eerder uit. De gevolgen daarvan zouden fataal zijn en dus moest hij geopereerd worden. Het was een ingrijpende operatie waarbij de borst van de 53-jarige ex-tennisser helemaal open lag. Hij onderging een zogehten PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst.