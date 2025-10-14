Daphne Deckers heeft zich uitgesproken over een zorgelijke situatie. Nadat de vrouw van tennisicoon Richard Krajicek zelf twee keer in het ziekenhuis belandde, vindt ze dat er meer aandacht moet komen voor een probleem. "Anders kun je weer sterven..."

Dat schrijft Deckers in haar Instagram Story ze deelt een artikel over resistentie voor antibiotica. Dat houdt in dat bacteriën ongevoelig zijn geworden voor antibiotica, waardoor deze medicijnen infecties niet meer kunnen bestrijden. De 56-jarige schrijfster heeft daar zelf ook ervaring mee.

Daarom grijpt het onderwerp haar aan. "Dit is heel zorgelijk", aldus Deckers. "Ik heb zelf een multiresistente bacterie gehad en ben daar een jaar mee bezig geweest. Ik heb twee keer in het ziekenhuis gelegen."

"Hier móet meer aandacht naartoe", vindt ze. "Anders kun je weer sterven aan een blaasontsteking." De WHO waarschuwde dinsdag dat de resistentie wereldwijd is toegenomen. Eén op de zes bacteriën die in 2023 veelvoorkomende infecties veroorzaakten bij mensen wereldwijd, was resistent tegen antibiotica.

Ziekenhuisbezoeken

Deckers en Krajicek hebben het afgelopen jaar ook al meerdere keren het ziekenhuis bezocht voor andere gezondheidsproblemen. Zo had de columniste er last van dat ze haar hartslag kon horen in haar oor.

Na een bezoekje aan de KNO-arts bleek het gelukkig mee te vallen. "Die zei dat ik een extreem goed gehoor heb. Nou, dat was nieuw voor mij. Maar in je hersenen zit een soort filter om het lawaai in je eigen lichaam te dempen." Dat filter was verouderd en werkt dus niet meer zo goed.

Hartoperatie

De diagnose van Krajicek was erger. De voormalig Wimbledon-winnaar had last van duizeligheid en na een CT-scan bleek dat hij een aandoening aan zijn hart had. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

"Als die groter wordt, dan wordt de wand van je hart opgerekt. Die kan dan scheuren", legde Krajicek eerder uit. De gevolgen daarvan zouden fataal zijn en dus moest hij geopereerd worden. Het was een ingrijpende operatie waarbij de borst van de 53-jarige ex-tennisser helemaal open lag. Hij onderging een zogehten PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst.