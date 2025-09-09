Olympisch kampioene Elis Ligtlee geeft via haar Instagram een bijzonder inkijkje in een dag tijdens haar loodzware kankerbehandeling. Van haar kinderen naar school brengen tot een lang bezoek aan het ziekenhuis. "Stap voor stap.''

Elis Ligtlee was een succesvolle baanwielrenster. Haar hoogtepunt bereikte ze tijden de Olympische Spelen van 2016. In Rio de Janeiro behaalde Ligtlee de gouden medaille op het onderdeel keirin. In 2018 zette Ligtlee een punt achter haar profesionele sportcarriére. De wereld van de 31-jarige oud-renster stortte een paar weken geleden in elkaar. Tijdens een jaarlijke controle werd bij haar borstkanker geconstateerd.

'Ons leven staat op zijn kop'

Na verdere onderzoeken bleek het te gaan om een agressieve vorm met uitzaaiingen in de lymfeklieren bij haar oksel. "Ons leven staat op zijn kop'', liet de olympisch kampioene weten op haar Instagram, na het verschikkelijke nieuws te hebben vernomen. Inmiddels heeft Ligtlee al zeven chemokuren achter de rug.

Van spelen met haar kinderen tot zware behandeling in het ziekenhuis

Op haar Instagram geeft ze een uniek inkijkje in een dag van haar leven. Ze vertelt dat haar dag altijd begint met ontbijten en spelen met haar kinderen. "Daarna iedereen op tijd de deur uit. Lio naar school, Loek en Lola naar mijn ouders, want op maandag passen zij op. Heel fijn dat ik dan maandag rustig naar het ziekenhuis kan."

Vervolgens beleefde Ligtlee een zware dag in het ziekenhuis. "Daar begon de dag met bloedprikken, om te kijken of de chemo door kon gaan. Gelukkig was alles in orde en mocht ik door naar de afdeling. Daar heb ik rustig de dag doorgebracht op een ziekenhuisbed. Deze kuur was weer een zware... twee verschillende chemo’s en daarbij ook nog immunotherapie'', schrijft Ligtlee onder haar post.

'Stap voor stap'

Na de lange dag schrijft de oud-baanwielrenster dat ze goed moet uitrusten. "Thuis eerst even uitgerust, want ik voelde hoe deze dag erin hakte. Nu liggen de kindjes lekker op bed en neem ik zelf ook mijn rust. Chemo nummer 7 zit erop. Op naar de rest van de week.'' Ligtlee eindigt met een positief bericht: ''Stap voor stap.''