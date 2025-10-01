Daphne Deckers, de vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek, heeft weer een nieuwe uitdaging in het vooruitzicht. Nadat ze aan de slag ging als columniste voor Libelle, zal ze ook maandelijks te zien zijn in een ander blad.

Deckers werd bekend als model, presentatrice en schrijfster. In juni nam ze na 25 jaar afscheid van haar werkzaamheden als columniste voor De Telegraaf. Maar de 56-jarige zit niet stil. Inmiddels heeft ze al weer nieuwe uitdagingen gevonden.

Sinds september schrijft ze wekelijks voor het blad Libelle. Maar woensdag onthulde ze nog een nieuwe kans. Ze zal namelijk ook iedere maand een column schrijven voor het magazine Plus. De schrijfster wordt groots onthaald bij het blad en schittert zelfs op de cover van de nieuwste editie.

Tennistoernooi

Terwijl Deckers het nieuws deelt met de wereld, is ze zelf nog op reis in Japan met Krajicek. Ze bezochten het tennistoernooi in Tokio, de stad Deckers een tijdje woonde. Het toernooi werd gewonnen door Carlos Alcaraz.

'Richard gaat naar het tennistoernooi van Tokio en ik heb me opgeofferd om een paar extra dagen mee te gaan - ja, iemand moet het doen', reageert Deckers sarcastisch op een post op haar Instagram. 'Ik heb heel veel jaartjes geleden in Tokio gewoond, en ik vind de stad en de rest van Japan nog steeds een dróómbestemming. Maar nu eerst even bijslapen!', zei ze na de landing.

Pretpark

Deckers mocht in Japan ook zelf een uitstapje naar keuze maken. Het stel ging naar attractiepark Tokyo Disneyland, daar was ze voor het laatst geweest in 1987. 'Dus het werd tijd voor een nieuw bezoek', schrijft ze op Instagram. Samen met oud-toptennisser Krajicek genoot ze van het park, dat nóg groter is geworden sinds haar vorige bezoek. 'Tegenwoordig ligt er een nóg groter park naast, DisneySea, met mega-achtbanen en attracties, van Frozen tot Indiana Jones.'

'Maar het meest bijzonder vond ik de bezoekers!', gaat Deckers verder. 'In de weken tot Halloween mag iedereen verkleed komen, en dat doen de Japanners massaal. Anime, cartoons, Disney figuren, game karakters - alles komt voorbij. Wat een feest! I love it.' De 56-jarige vrouw van Krajicek maakte de nodige foto's en video's van alle verklede mensen.