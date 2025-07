De sfeer is helemaal omgeslagen op de vakantie van oud-toptennisser Richard Krajicek en zijn vrouw Daphne Deckers. Dat deelt de 56-jarige schrijfster op Instagram. Toch maken ze er het beste van in de bergen van Oostenrijk.

De 53-jarige Krajicek ging in mei nog onder het mes voor een openhartoperatie. De winnaar van Wimbledon in 1996 onderging een PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst om een toekomstige levensbedreigende scheur te voorkomen. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

Nu de zomer is begonnen trok hij er met zijn vrouw opuit. De twee gingen op wandelvakantie in Oostenrijk en dat beviel uitstekend, zo liet Deckers donderdag nog zien in een video op Instagram. "Wat is het hier toch mooi in de zomer: al die rust, de ruimte, het wijdse, het groen", schreef ze bij de beelden.

"Richards hartoperatie is nu twee maanden geleden, wat een droomscenario dat we hier gewoon weer lopen en genieten", aldus Deckers. Het stel kon echter niet lang genieten van een zonnige vakantie.

Donkere wolken

"Het weer is een tikkie omgeslagen", schrijft Deckers zaterdag in een Instagram Story. Daarop zijn donkere wolken te zien die het uitzicht vanuit de bergen bedekken. Maar de twee laten zich niet tegenhouden door wat regen.

In een regenjas gingen Deckers en Krajicek alsnog de bergen in om te wandelen. "Lekker zomers hoor", grapt het model en presentatrice. "Ook in de regen is het hier mooi", benadrukt ze.

Nu ze niet zozeer kunnen genieten van het weer, doen ze dat wel van het typisch Oostenrijkse eten. Zo staat er veel goulashsoep, worst, kaiserschmarrn en kaasfondue op het menu.