Voormalig toptennisser Richard Krajicek heeft er een bijzondere dag op zitten. Zijn vrouw Daphne Deckers, columniste en actrice, deelt dat de twee meedoen aan de strandloop van de hartstichting. Zeker gezien Krajiceks recente verleden een prachtig initiatief.

Dit jaar kreeg Wimbledon-winnaar Krajicek te maken met flink persoonlijk leed. Zijn aortawortel was zo'n 1,4 centimeter te groot. De doorsnee mag maximaal 4 centimeter zijn, bij Krajicek was hij 5,4 centimeter. Vanwege risico op scheuring werd een zogeheten PEARS-operatie toegepast. Krajicek kreeg een op maat gemaakte prothese om verdere vergroting van zijn aorta te voorkomen.

Krajicek in gesprek met 'zijn redder'

De PEARS-techniek is redelijk zeldzaam en wordt in slechts 41 landen toegepast. Krajicek was pas patiënt nummer 1338. Op Wimbledon kwam het tot een ontmoeting met patiënt 1, de Engelse ingenieur Tal Golesworthy. Die was ooit bang voor een hartoperatie, waarna hij een alternatief bedacht.

Na zijn operatie in mei volgde een ontmoeting met Golesworthy. "Het was heel bijzonder", vertelde Krajicek tegenover het AD. "Tal is een vrolijke, open kerel met goede humor. Hij loopt op zijn 68ste nog fit en vrolijk rond, dat is vanuit mijn oogpunt ook heel fijn."

Krajicek loopt voor goede doel

Inmiddels is Krajicek aan de betere hand. Dat bewijst het feit dat hij zaterdag meedoet aan de 11strandentocht. De naam zegt het al. Deelnemers wandelen, joggen of rennen langs verschillende stranden. Daarbij kan gekozen worden uit drie afstanden: 12,5, 25 of 50 kilometer. Krajicek, Deckers en hun aanhang koos voor de middelste afstand.

i Richard Krajicek, Daphne Deckers en hun aanhang tijdens hun actie voor het goede doel. © Instagram: 11strandentocht

Krajicek begon in Katwijk aan Zee en liep vervolgens naar de stranden van Noordwijk, Langervelderslag, Noordvoort. De finish ligt in Zandvoort. Het weer werkt bepaald niet meer voor de lopers van de 11strandentocht. Het is grauw en het regent veel. Ook staat er een redelijk sterke wind.

De lopers van de 11strandentocht zetten zich in voor het goede doel: de strijd tegen hart- en vaatziekten. Uiteindelijk blijkt er, mede dankzij de Krajicekjes, ruim een half miljoen euro opgehaald. De organisatie dankte de Wimbledon-winnaar van 1996 voor zijn inzet én voor het delen van zijn verhaal.