David Beckham maakt vrouw Victoria belachelijk in heerlijke virale foto: 'Emoties liepen hoog op'

David Beckham heeft zijn geliefde Victoria op een grappige wijze belachelijk gemaakt. De foto van het liefdeskoppel gaat helemaal viraal op Instagram. Op de foto is het verschil van voetbalbeleving pijnlijk duidelijk.

Eigenaar Beckham zag zijn club Inter Miami donderdagnacht een belangrijke wedstrijd winnen. Lionel Messi en co. wonnen in de kwartfinale van de Concacaf Champions Cup met 3-1 van Los Angeles FC (LAFC). Messi was goud waard met twee doelpunten.

Een foto van Beckham (49) en ex-Spice Girl Victoria (50) gaat uit z'n dak op Instagram. Bijna een miljoen mensen likete de foto van het liefdeskoppel dat de Champions Cupwedstrijd op een totaal andere manier beleeft. Waar de voormalig voetballer van onder meer Real Madrid en Manchester United het uitschreeuwt van vreugde, staat zijn vrouw er koeltjes bij.

Messi schoot in de slotfase een penalty raak waardoor een verlenging werd voorkomen. In de heenwedstrijd verloor Inter Miami namelijk van de landgenoten. Dat doelpunt zorgde voor grote vreugde bij Beckham. Hij is sinds 1999 getrouwd met Victoria, waarvan het bekend is dat ze weinig heeft met voetbal.

"En dan zeggen ze dat mijn vrouw niet van voetbal houdt", schrijft de Amerikaan onder de virale foto. "Hoe durven ze. De emoties liepen afgelopen nacht hoog op in het stadion...bij sommigen dan toch. Ik hou van je, Victoria, en ik weet dat je er écht ook van houdt. Je staat altijd aan mijn zijde." De foto zorgt voor honderden reacties bij zijn volgers, die de humor wel zien in het moment.

Inter Miami verzekerde een plekje in de halve finale van de Concacaf Champions Cup. Bij de laatste vier is het Canadese Vancouver Whitecaps FC de tegenstander. De andere halve finale bestaat uit twee Mexicaanse clubs: Cruz Azul en Tigres UANL.

In het nieuwe seizoen staat Inter Miami met een wedstrijd minder op de tweede positie van de Eastern Conference. Columbus bezit de koppositie. De eerste zeven ploegen plaatsen zich voor de eindronde.