Dé gevallen sportheld: van geliefde superster tot hoofdrolspeler in een spraakmakende moordzaak

O.J. Simpson, die op 10 april 2024 op 76-jarige leeftijd overleed, laat een van de meest omstreden en tragische nalatenschappen achter in de Amerikaanse sportgeschiedenis. Wat begon als een droomcarrière op het veld, eindigde in vele rechtszaken, verdeeldheid onder het publiek en blijvende twijfels over zijn onschuld. Zijn leven werd een voorbeeld van hoe roem, ras, rechtspraak en media op een pijnlijke manier kunnen botsen.

In de jaren zestig en zeventig was Simpson een van de grootste sporticonen van Amerika. Hij brak record na record als running back in de NFL bij Buffalo Bills en later San Francisco 49ers. Zijn uitzonderlijke prestaties leverden hem in 1985 een plek op in de Hall of Fame op, hoewel hij nooit een Super Bowl won. Buiten het veld maakte hij carrière als sportcommentator en Hollywood-acteur, onder meer bekend van zijn rol in de komische filmreeks The Naked Gun.

O.J. Simpson als speler van de Buffalo Bills in 1975. ©Getty Images

De Bronco-achtervolging en de rechtszaak van de eeuw

Op 12 juni 1994 veranderde alles. De moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson en haar vriend Ronald Goldman leidde tot een media-explosie en een rechtszaak die miljoenen Amerikanen aan de buis kluisterde. Simpson werd gearresteerd na een beruchte achtervolging in een witte Ford Bronco, die live op televisie werd uitgezonden. Hoewel hij in 1995 werd vrijgesproken, bleef het publiek verdeeld. De zaak legde diepe spanningen bloot binnen het Amerikaanse rechtssysteem en tussen raciale groepen.

De rechtszaak stond bol van theatrale momenten, waarvan de 'handschoenblunder' het bekendst is. Simpson werd gevraagd om bebloede handschoenen te passen die op het plaats delict waren gevonden. Ze leken niet te passen, wat advocaat Johnnie Cochran inspireerde tot zijn legendarische uitspraak: "If it doesn't fit, you must acquit." Velen beschouwen dit als het moment waarop de zaak kantelde. Alan Dershowitz noemde het later 'de grootste juridische blunder van de 20e eeuw'.

De val van een icoon: tweede veroordeling en gevangenisstraf

Ondanks zijn vrijspraak bleef Simpson voor velen de hoofdverdachte. Later, in 2006, werkte hij mee aan het boek If I Did It, waarin hij hypothetisch beschrijft hoe hij de moorden zou hebben gepleegd. Hoewel het boek juridisch geen bekentenis was, werd het door het publiek wél zo opgevat. In een interview, pas jaren later uitgezonden, sprak Simpson over het scenario in de eerste persoon, wat bijdroeg aan de indruk dat hij alsnog schuld bekende.

Simpson kwam in 2008 opnieuw in opspraak, ditmaal wegens gewapende overval en ontvoering. Hij en vijf anderen bedreigden twee handelaren in sportmemorabilia in een hotel in Las Vegas, naar eigen zeggen om zijn gestolen eigendommen terug te krijgen. De jury geloofde hem niet en hij werd veroordeeld tot 33 jaar cel. In 2017 kwam hij voorwaardelijk vrij en in 2021 volgde vervroegde gratie wegens goed gedrag.

Overlijden wakkert discussies verder aan

Zijn overlijden bracht ook opnieuw speculaties naar boven. Zijn voormalige bodyguard claimde na zijn dood een tape te hebben waarop Simpson de moorden bekent. Politieonderzoek vond echter niets anders dan monologen van de bodyguard zelf. Een officiële schuldbekentenis van Simpson voor de moorden is er dus nooit gekomen, wat bijdraagt aan het mysterie dat zijn leven en dood blijft omhullen.

O.J. Simpsons levensverhaal werd bekroond met een Oscarwinnende documentaire (O.J.: Made in America, 2016) en verschillende tv-series. Hij werd van sportheld tot symbool van alles wat er mis kan gaan wanneer beroemdheid, geweld, raciale spanningen en het rechtssysteem met elkaar botsen. Ondanks zijn successen op het veld, zal Simpson voor velen voor altijd verbonden blijven aan de vraag: was hij echt de dader?