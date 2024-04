Voormalig NFL-speler en moordverdachte O.J. Simpson op 76-jarige leeftijd overleden

O.J. Simpson is op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De voormalig American-footbalspeler werd wereldwijd bekend vanwege de rechtszaak rondom de dood van zijn ex-vrouw Nicole Brown en een vriend van haar. Simpson werd uiteindelijk na een controversieel proces vrijgesproken. Later werd hij wel voor andere criminele feiten veroordeeld. Simpson was ook acteur.

Simpson werd in de Verenigde Staten bekend door zijn prestaties in het American Football. Hij werd zelfs in 1985 toegevoegd aan de Hall of Fame. Ook speelde hij in allerlei films als acteur. Toch zal hij wereldwijd vooral bekend zijn als verdachte in de zaak rondom de dood van zijn ex-vrouw en een vriend van haar.

Nicole Brown

Op 12 juni 1994 werden Nicole Brown en Ron Goldman doodgestoken. Simpson werd verdacht van die moorden, maar hij werd vrijgesproken na een omstreden proces. De verdediging van hem maakte gebruik van het wantrouwen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap richting de politie om een deel van de juryleden, die in de Verenigde Staten bepalen of iemand schuldig is, te overtuigen van Simpsons onschuld. Dat lukte uiteindelijk. Een van zijn juridisch medewerkers was Robert Kardashian, vader van de modellen.

Achtervolging live op tv

Midden jaren 90 hield de moordzaak rondom Simpson de Verenigde Staten in zijn ban. Toen hij werd aangemerkt als verdachte van de moord op Brown, sloeg hij op de vlucht voor de politie. De achtervolging werd ingezet, terwijl Simpson in een witte Bronco over de snelweg raasde. Vanuit een helikopter werd de hele 'police chase' live op tv uitgezonden. Volgens The New York Times werd de achtervolging bekeken door 95 miljoen mensen. Hij reed naar verluidt rond met een pistool op zijn hoofd gericht.

Hoe het afliep? Simpson reed naar zijn huis en daar werd hij aangehouden. Dat ging pas na lange onderhandelingen. Hij eiste dat hij mocht bellen met zijn moeder. Ook wilde hij een glas sap drinken. De politie bracht hem naar de Los Angeles County Jail, waar hij extra aandacht kreeg, omdat er gevaar tot zelfmoord bestond.

De befaamde handschoen

Simpson werd na een wereldberoemd proces vrijgesproken. Het bekendste moment is van de niet passende handschoen die op de locatie van de moord werd gevonden. Ondanks dat Simpson even daarvoor bij een evenement nog met de handschoen werd gespot, besloot zijn advocaat dat juist dat voorwerp de manier was om de onschuld van OJ te bewijzen.

Simpson moest live in de rechtszaal de handschoen aantrekken, maar deze paste niet. Daarop deed zijn advocaat de bekende uitspraak: if it doesn't fit, you must acquit. Oftewel: als de handschoen niet past dan moet hij worden vrijgesproken. Dat gebeurde ook.

Toch veroordeeld

Later werd Simpson in een civiele strafzaak wel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de moorden van liefst 33 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers.

In maart 2008 kreeg hij toch een celstraf, al was dat in een andere zaak: een gewapende overval met ontvoering in een hotel. Hij werd veroordeeld tot 33 jaar cel, maar kwam al na negen jaar vervroegd vrij.

NFL-speler én acteur

Simpson was al voor de rechtszaak in de Verenigde Staten een bekende persoonlijkheid. Dat kwam vooral door zijn carrière als NFL-speler, waar hij overigens nooit kampioen werd, maar ook door zijn bezigheden als acteur. Hij speelde namelijk in meerdere films.



Zo was hij acteur in de trilogie The Naked Gun. Dat was een film waarin veel gebruik werd gemaakt van hele flauwe grappen, beter bekend als slapstick. Simpson speelde daarin ironisch genoeg een politieagent.