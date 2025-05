De mooiste beelden van de huldiging van Liverpool: Arne Slot en Virgil van Dijk uitzinnig van vreugde

Liverpool is de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in een feeststemming begonnen. De kampioensschaal wordt pas na het laatste fluitsignaal uitgereikt, maar op en rond Anfield is het feest al in volle gang. Met volle tribunes, luid gezang en een hoofdrol voor zowel Arne Slot als zijn voorganger Jürgen Klopp is de middag tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace nu al onvergetelijk.