Voorganger Arne Slot zingt vol emotie mee op Anfield, stadion getuige van uniek moment Liverpool

Liverpool is de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in een feeststemming begonnen. De kampioensschaal wordt pas na het laatste fluitsignaal uitgereikt, maar op en rond Anfield is het feest al in volle gang. Met volle tribunes, luid gezang en een hoofdrol voor zowel Arne Slot als zijn voorganger Jürgen Klopp is de middag tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace nu al onvergetelijk.

Voorafgaand aan de aftrap tegen Crystal Palace kregen de fans een kippenvelmoment voorgeschoteld. You’ll Never Walk Alone galmde zoals altijd door het stadion, maar dit keer was ook Klopp weer te zien én te horen. De inmiddels vertrokken manager zong op de tribune uit volle borst mee, zichtbaar trots en ontroerd. Zijn opvolger Slot keek vanaf de zijlijn toe hoe zijn voorganger nog één keer werd toegejuicht als held van Anfield.

Wederzijds respect

De middag kende een bijzonder begin. Niet alleen de thuisfans toonden hun waardering voor de landskampioen. De tegenstander Crystal Palace liet zich van zijn sportiefste kant zien met een erehaag voor Liverpool. De kampioen deed iets zeldzaams terug: ook de FA Cup-winnaar kreeg een erehaag, uit respect voor de historische bekerwinst van de Londense club, hun eerste grote prijs in 119 jaar. Het leverde applaus op van het hele stadion.

A walk of champions 👏 pic.twitter.com/kO0fColDkR — Liverpool FC (@LFC) May 25, 2025

In de binnenstad van Liverpool werd de titel al uren voor de aftrap gevierd. Het is voor het eerst sinds 1990 dat The Reds de schaal kunnen ontvangen in een vol stadion. In 2020 werd de vorige titel gevierd zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. Dat maakt deze dag extra bijzonder: een kampioensfeest met alles erop en eraan, precies zoals de fans zich al jaren hadden voorgesteld.

Feeststemming ondanks achterstand

Op het veld loopt het iets anders dan gepland. Liverpool staat halverwege op achterstand tegen Palace, maar dat lijkt de stemming nauwelijks te drukken. Anfield zingt door, Klopp zingt mee, en straks mag Virgil van Dijk alsnog de schaal omhoog houden.

Jurgen Klopp is at Anfield! 🏟️ pic.twitter.com/tFoToHJBlU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 25, 2025

Maandag wordt het feest voortgezet in de stad. De selectie trekt dan met een open bus door Liverpool, waar honderdduizenden fans worden verwacht. Voor Slot begint het avontuur net, maar deze middag bewijst al: de basis is stevig, en de erfenis van Klopp leeft nog altijd voort op Anfield.

