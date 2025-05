Ryan Gravenberch sloopt Premier League-beker bij huldiging Liverpool en slaat zichzelf voor z'n kop

Liverpool kreeg zondagavond de beker van de Premier League uitgereikt als kampioen van Engeland. De ploeg van de Nederlandse trainer Arne Slot was al weken zeker van de titel, maar werd zondag pas gehuldigd. Dat ging bijna meteen mis, door toedoen van Ryan Gravenberch.

De Nederlandse middenvelder van Liverpool kreeg na het officiële moment met aanvoerder Virgil van Dijk al vrij snel de beker in zijn handen gedrukt. Maar het ging in zijn handen mis met de iconische trofee, die speciaal voor Liverpool gehuld was in rode linten. Op het moment dat de ex-speler van Ajax de beker de lucht in wilde gooiden, vloog het kroontje van de bovenkant van de beker.

Kroontje los

Hij kon zelf zijn ogen niet geloven en sloeg zichzelf lachend voor zijn kop. Ploeggenoten om hem heen moesten ook lachen en grepen snel in. Het losgeschoten kroontje werd gauw op het hoofd van topscorer Mohamed Salah gezet en onder anderen Kostas Tsimikas bemoeide zich met een snelle reparatie.

Liverpool-spelers moeten meteen de beker repareren die Ryan Gravenberch sloopte.

Cody Gakpo to the rescue

Met behulp van Cody Gakpo werd het kroontje weer op de bovenkant geschroefd en was de Nederlandse aanvaller de volgende die met de trofee mocht gooien. Hij hield 'm wel heel en dus kon het feest weer zonder kleerscheuren worden voortgezet. Met Gravenberch, Van Dijk en Gakpo had Slot dit seizoen drie Nederlanders tot zijn beschikking.

Jeremie Frimpong

Daar komt in de zomer waarschijnlijk een vierde landgenoot bij, want Liverpool is in vergaande onderhandelingen met Jeremie Frimpong. De Nederlandse rechtsback van Bayer Leverkusen moet de flank versterken, nu Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid vertrekt en dus een gapend gat achterlaat aan de rechterkant.

Gefluit én applaus

De Engelse verdediger mocht een helft meedoen in het 1-1 gelijkspel op Anfield tegen Crystal Palace. Hij kreeg nu wel applaus, terwijl veel fans hem afgelopen weken haatten vanwege zijn gratis vertrek bij de club waar hij groot werd. Ook bij het ontvangen va de medaille klonk er gefluit én applaus vanaf de tribunes voor Alexander-Arnold.