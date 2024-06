De populairste Oranje-spelersvrouwen op sociale media: 1,7 miljoen volgers voor de nummer 1

Sportverslaggever Milan van Dongen zat woensdagavond aan tafel bij talkshow Renze, om te praten over de spelersgroep van Oranje. Nadat hij lovende woorden sprak over de selectie, zag hij de gelijkenis met teksten van Jack van Gelder in Wij Houden van Oranje. Hij was in dat programma tot tranen geroerd.