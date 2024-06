Geliefde Mikky Kiemeney leeft mee met Frenkie de Jong: 'Hou van jou'

Frenkie de Jong kan vanwege zijn enkelblessure definitief niet mee naar het EK met Oranje. Een flinke domper voor de middenvelder. Gelukkig steunt zijn vrouw Mikky Kiemeney hem in deze moeilijke tijd.

"Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat ik het EK niet ga halen", schrijft De Jong op zijn Instagram. "Het is een droom en de grootste eer om je land te vertegenwoordigen op een eindtoernooi. Het oranje shirt te dragen, het Wilhelmus te zingen en de support te voelen van het hele land."

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

Dat gaat dus niet door voor de middenvelder van FC Barcelona. Hij had lange tijd nog goede hoop in het herstel van zijn enkelblessure, en dacht zelfs misschien nog de eerste wedstrijd tegen Polen te kunnen halen. Toch bleek uit medische testen dat De Jong nog zeker drie weken niet honderd procent fit zal zijn.

Hou van jou

Bondscoach Ronald Koeman kon daardoor niet anders dan de 27-jarige international thuis te laten. Tot groot verdriet van De Jong. Gelukkig zal zijn geliefde, Mikky Kiemeney, hem troost bieden. Op het bericht van haar man op Instagram reageerde ze met lieve woorden. "Hou van jou."

Ook andere voetballers en bekende Nederlanders steunen De Jong in de reacties. De hele selectie van Nederland leeft ook met hem mee, liet Nathan Aké eerder weten. De selectie kreeg voor de wedstrijd, tijdens het eten, van Koeman te horen dat De Jong het EK niet ging halen. "Iedereen ging gelijk naar hem toe. Het is zwaar voor hem, het is zwaar voor ons. Het kwam wel even binnen. Frenkie is een belangrijke speler voor ons en ligt goed in de groep", vervolgde Aké.

Op het instagrambericht reageren ook oud-internationals als Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel en Pattrick Kluivert. Ook muzikanten Snelle en Suzan & Freek steunen De Jong, net als Jochem Myjer en Nicolette van Dam.