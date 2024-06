Dit is de vrouw van Matthijs de Ligt: AnneKee Molenaar, model en dochter van oud-voetballer 'regelt alles'

AnneKee Molenaar heeft een bekende vader én een bekende vriend. En de 24-jarige blondine timmert ook zelf aardig aan de weg. Ze werkt al sinds haar zestiende als professioneel model en volgde daarnaast ook een studie rechten. Vriend Matthijs de Ligt is dolblij met haar. "Zij regelt alles, echt alles", aldus de Oranje-verdediger.

AnneKee en Matthijs leerden elkaar ruim vijf jaar geleden kennen. De Ligt zag een foto van het model op zijn Instagram en besloot haar te gaan volgen. "We zijn eerst gaan flirten via Instagram en WhatsApp", vertelde Molenaar in Vogue. Voor De Ligt was het liefde op het eerste gezicht, maar andersom was dat net even anders.

De voetballer vond haar meteen heel mooi en interessant. "Ik was na die eerste date echt helemaal in de wolken", vertelde hij. AnneKee had nog haar twijfels, vooral door het afwachtende karakter van Matthijs. "Die eerste date was leuk, maar ik wist niet of er meer in zat dan vriendschap. We konden heel goed met elkaar praten, maar daar bleef het bij."

Modellencarrière en studie

Al voordat AnneKee haar vriend leerde kennen werkte zij als model. Ze stond al sinds haar zestiende onder contract bij een modellenbureau. In 2022 stopte ze met dat werk. "Het ging me tegenstaan dat alles om mijn uiterlijk draaide", zei Molenaar in Vogue.

Daarnaast studeerde ze ook nog rechten, haar moeder zou het leuk vinden om door haar dochter opgevolgd te worden in haar advocatenmaatschap. Maar door haar relatie met Matthijs bevindt AnneKee zich nu ook in het vakgebied van haar vader: Keje Molenaar, die in het verleden bij Ajax en Feyenoord speelde.

'Voetbalvrouw

Als 'voetbalvrouw' heeft AnneKee veel te maken met vooroordelen. Ze kan ze zo opsommen: “Matthijs zou onnozel zijn, ik verwend. Hij arrogant, ik een geldwolf. Hij een macho, ik een dom blondje. Mis ik nog iets?" Maar volgens Molenaar is het juist heel krachtig om als vrouw de carrière van je geliefde te ondersteunen.

Zij is degene die thuis het regelwerk op zich neemt en ervoor zorgt dat de Oranje-international zich volledig kan concentreren op zijn veeleisende carrière. Dat kan De Ligt zeker waarderen. "Het is dankzij haar dat we zo'n goed en fijn leven hebben. Zij regelt alles, echt alles."

Verloving

Een jaar geleden vroeg De Ligt zijn vriendin op een strand in Griekenland ten huwelijk. "Ze heeft ja gezegd", schreef de speler van Bayern München daarna op zijn Instagram. Net als zijn goede vriend Frenkie de Jong, die hij bij Ajax leerde kennen, en diens vrouw Mikky Kiemeney trouwden De Ligt en Molenaar net voor het EK in kleine kring.

