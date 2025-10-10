Het Nederlands elftal heeft er een nieuwe aanwinst bijgekregen. Niet op het veld, maar wel bij de aankomst op het trainingscomplex in Zeist. Influencer en radiomaker Bram Krikke meldde zich daar, in een heel opvallende outfit.

Het officiële kanaal van Oranje deelde bij het begin van de interlandperiode indrukwekkende beelden van de aankomst van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dat is ook de radio-dj niet ontgaan. Hij zag zijn kans schoon en liet zijn creativiteit de vrije loop.

De spelers van de nationale ploeg doen op dat moment altijd extra hun best op hun uiterlijk, om er goed uit te zien voor de camera's. Krikke trok daarom alles uit de kast. Hij verscheen op de route naar de KNVB Campus in een broek en hoodie met glitters, een bomberjack, een oranje koffer en gele tas.

Hij had vast goed nagedacht over die combinatie, maar als klap op de vuurpijl maakte hij de look af met enorme vleugels om zijn schouders. De beelden van zichzelf plakte Krikke tussen die van de Oranje-spelers.

'Welkom'

De hilarische beelden leiden meteen tot veel reacties uit de voetbalwereld. Denzel Dumfries is blij met een neiwue teamgenoot. "Welkom, gelijk de beste outfit", reageert hij. "Breaking: Ronald Koeman roept toch een vervanger op voor Mexx Meerdink", grapt het account van ESPN. Verslaggeefster Noa Vahle vraagt zich af wanneer Krikke op de persconferentie aanschuift.

Nederland speelde donderdag in de WK-kwalificaties tegen Malta. Er werd met 0-4 gewonnen in het uitduel. Zondag speelt Oranje in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland.

