De dag na de zege op Malta werkte Nederland een hersteltraining af. Bondscoach Ronald Koeman wil de mannen van Oranje na de zege met 0-4 geleidelijk weer opladen richting het treffen met Finland op zondagavond.

Jurriën Timber was de enige speler in de selectie die de training liet schieten. De verdediger van Arsenal heeft lichte klachten en dook de sportschool in voor een persoonlijk programma.

Herstel op vrijdag

De Nederlandse internationals hoefden zich niet bovenmatig in te spannen op vrijdag in Zeist. De basisspelers van de pot tegen Malta waren na een kwartier klaar met hun hersteloefeningen. Koeman sprak volgens De Telegraaf iets uitgebreider met Cody Gakpo (die twee penalty's benutte tegen Malta) en Denzel Dumfries.

WK 2026 in zicht

Met de finish van de route naar het WK van volgende zomer bijna in zicht heeft het Nederlands elftal de aandacht verlegd naar Finland, de tegenstander van zondag in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje leidt poule G van het kwalificatietoernooi voor het WK met een voorsprong van 3 punten op Polen en Finland, dat een duel meer heeft gespeeld. Het doelsaldo van Nederland is elf treffers beter dan dat van de Polen. Koeman en zijn spelers gaan waarschijnlijk als groepswinnaar naar het WK als ze de resterende thuisduels met Finland en Litouwen winnen en de uitwedstrijd tegen Polen niet met heel grote cijfers verliezen. "De klus is grotendeels geklaard", besefte Koeman in Malta. "Ik ben tevreden als we eerste in de poule worden, maar het is niet zo dat we dan de polonaise lopen."

Geen nederlaag in 2025

Oranje is nog zonder nederlaag in 2025 als je de verloren strafschoppenserie tegen Spanje niet meetelt. De twee duels met de Spanjaarden dit voorjaar in de Nations League gaven reden voor veel optimisme. Maar wie Nederland vorige maand tegen Litouwen en donderdag voor rust tegen Malta zag spelen, weet ook dat een misstap nog steeds snel gemaakt is.

Finland

Finland strijdt in Amsterdam voor een laatste kans om nog iets van het WK-kwalificatietoernooi te maken. De ploeg won donderdag moeizaam van Litouwen (2-1). Nederland was vier maanden geleden oppermachtig tegen de Finnen in Helsinki (0-2). Vergeleken met de wedstrijd tegen Malta verandert Koeman vermoedelijk niet veel.

Mogelijk kiest hij voor een rechtsbuiten die meer ruimte voor Denzel Dumfries maakt dan Jeremie Frimpong. Misschien vindt hij Memphis Depay klaar voor meer minuten en wil hij naast Virgil van Dijk in het hart van de defensie nog een andere centrale verdediger testen dan Jurriën Timber, die aan de verwachtingen voldeed in Malta.