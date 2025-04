Discussie over 'actieve' vakanties van topsporters: 'Je slaat jezelf toch voor je harses'

Topsporters werken bijna het hele jaar door keihard om hun doelen te bereiken, maar af en toe is er ook tijd voor ontspanning op vakantie. Maar dat ontspannen vult iedereen op een andere manier in. Zo ging het schaatskoppel Marrit Fledderus en Stefan Westenbroek een aantal fysieke uitdagingen aan. Daar konden twee olympisch kampioenen zich vrij weinig bij voorstellen.

Het schaatsstel was op Gran Canaria, maar niet alleen om aan het strand te liggen. De twee maakten een stoere tocht in een zandbuggy en maakte fikse wandelingen richting de bergtoppen van het eiland. Zo bloedfanatiek blijven bewegen op vakantie na een pittig sportjaar levert het nodige respect op van Ellen Hoog en Naomi van As.

De twee ex-hockeysters biechten in hun Sportnieuws.nl-podcast op dat dit soort activiteiten op vakantie niet aan hun zijn besteed. "De ene topsporter houdt heel erg van uitchecken. Voor mij zit er een", verklapt Hoog. En zij denkt er hetzelfde over. "De een wil het liefste niets doen, de ander doet dit soort dingen. Ik was ook bang dat ik als ik dit soort dingen zou doen, ik geblesseerd zou raken."

Afspraak over wintersport

Beide voormalig topsporters weten dat er wel eens wat blessures ontstaan op vakantie. Zeker in de winter als er volop op de ski's of op het snowboard wordt vertoefd. Van As weet nog goed hoe dat ging in haar tijd als tophockeyster. "Alleen in het jaar voor de Spelen hadden we daar echt afspraken over, maar daarbuiten hadden we het niet uitgesproken. Maar we deden het niet. Het was een ongeschreven regel."

Volgens Van As keek je als hockeyster wel uit tijdens je spaarzame vakanties en zocht je het risico niet op. "Je slaat jezelf toch voor je harses als er wat gebeurt. Want je had het kunnen voorkomen."

Lachen om Max Verstappen

De twee zien overigens dat lang niet alle sporters er zo voorzichtig mee omgaan. Hoog moet altijd lachen om te uitjes van Max Verstappen. "Dan zie ik hem weer op een gigantische jet-ski zitten. Vijf meter de lucht in en lachen naar de foto." Van As ziet het alweer helemaal mis gaan. "Vijftig ruggenwervels verschoven als je weer landt op zo'n golf. Poef!"

