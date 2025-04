Hoogzwangere Kelly Piquet brengt Max Verstappen in lastige situatie: 'Gaat hij er spijt van krijgen?'

Het zijn spannende tijden voor Max Verstappen. De Nederlandse Formule 1-coureur staat op het punt om vader te worden, maar zit ook midden in een turbulent raceseizoen. Zijn vriendin Kelly Piquet kan ieder moment de baby ter wereld brengen en daardoor zit Verstappen met een dilemma. Twee olympisch kampioenen voorzien het Red Bull-boegbeeld van advies.

Moet Verstappen een race overslaan om bij de geboorte van zijn kind te zijn? Het is een keuze die hij moet maken en waar heel veel mensen een mening over hebben. Zo ook Naomi van As en Ellen Hoog. In hun podcast voor Sportnieuws.nl weten zij wel wat Verstappen moet doen.

Voor komend weekend staat de GP van Bahrein op het programma, maar het is de vraag of Verstappen daar bij is. "Wat goed zou kunnen, is dat Max er niet bij is omdat Kelly Piquet op springen staat", weet Hoog. De vriendin van de Nederlander is hoogzwanger en zou deze maand moeten bevallen. Volgens Van As denkt Verstappen er niet aan om terug te keren voor de geboorte als hij op dat moment een belangrijk raceweekend heeft.

Verdeeldheid over keuze Max Verstappen

"Gaat hij daar spijt van krijgen?", vraagt Hoog hardop af. Van As denkt het wel. "Het is misschien wel een once in a lifetime. Bahrein is dat niet." Hoog staat er een stuk praktischer in. "Vind ik niet. We moeten punten halen. 'We' moeten wereldkampioen worden." Dat antwoord zorgt voor hilariteit bij Van As. "Max, luisteren naar de sjaan hier tegenover en gewoon in de auto stappen!"

Dure misser Kelly Piquet

Overigens werd deze week per ongeluk verklapt wat het geslacht van de baby zou zijn. Piquet plaatste een aantal foto's, maar oplettende kijkers zagen dat iemand in haar gastenboek had geschreven dat ze niet kon wachten om het volgende meisje in de familie van Piquet te ontmoeten.

GP van Bahrein

De race van dit weekend in Bahrein volgt vlak na de eerste zege van Verstappen. Hij was vorige week de beste in Japan en staat op slechts één punt van WK-leider Lando Norris. De hoogzwangere Piquet was op dat moment in Monaco en vierde daar een babyshower. Verstappen rijdt dit weekend in Bahrein en volgende week in Saoedi-Arabië. De kans is dus groot dat hij, als de viervoudig wereldkampioen niet kiest voor de bevalling, de geboorte van zijn kindje mist.

