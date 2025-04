Ajax-discussie tussen voormalig tophockeysters loopt hoog op: 'Ga jij dit nu tegen mij zeggen?'

Ajax dendert in volle vaart richting het landskampioenschap. Iets waar in Amsterdam na het vorige dramatische seizoen alleen maar van werd gedroomd. Afgelopen weekend werd er, mede door een opvallende penalty, gewonnen van NAC. Daarmee lijkt de titel nagenoeg zeker binnen, maar daarover verschillen de twee olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As van mening.

Ajax won na een moeilijk begin in eigen huis van NAC (3-1). Een penalty van Kenneth Taylor hielp de Amsterdammers in het zadel en maakte de achterstand ongedaan. "Ik word elke keer toch zenuwachtig bij zo'n penalty", vertelt Van As hun de Sportnieuws.nl-podcast aan Hoog. Gelukkig voor haar stond Taylor achter de bal en daar heeft ze grenzeloos veel vertrouwen in. "Hij nam hem bij Nederland ook mooi. Solide, hard en laag."

Gelukkig voor de Ajacieden kwam alles mede door die pingel goed, want er werd gewoon met 3-1 gewonnen. Maar beide oud-hockeysters keken toch even moeilijk toen NAC plots op voorsprong kwam in de eerste helft. Van As: "Toen ze 0-1 achter kwamen, dacht ik 'het zal toch niet?' Op een gegeven moment zagen ze het licht en kwam het goed."

Valentijn Driessen begrijpt niks van opvallende actie bij NAC - Ajax: 'Waar gaat dit over, die Eredivisie?' Valentijn Driessen kon zondag niet genieten van Ajax, dat met 3-1 van NAC Breda won. De koploper van de Nederlandse competitie werd een handje geholpen door een grote fout van Roy Kortsmit, de keeper van de bezoekers. "Waar gaat dit over, die Eredivisie."

Kritiek op Davy Klaassen

Overigens was de overtreding en het gedoe daarna opvallender dan de benutte pingel zelf. NAC-keeper Roy Kortsmit ging in de fout en herstelde dat met een overtreding. Vervolgens snelde Davy Klaassen naar de scheidsrechter toe om te melden dat het volgens hem een rode kaart had moeten zijn. "Hij kreeg daar op sociale media veel kritiek op", zag Hoog. "Maar er was sowieso veel commentaar, omdat Ajax wéér een penalty kreeg."

Keeper deed aan judo

De pingel was al nummer 14 van dit gehele seizoen en er zullen mensen zijn die vinden dat Ajax daardoor gematst wordt. Complete onzin, volgens Van As. "Die keeper deed aan judo, het was een soort houtgreep." Hoog is het daar mee eens. "Ik vond het ook een penalty, maar er was blijkbaar wat discussie over."

Ex-tophockeyster onthult bijzonder moment: 'Kreeg ik daarna de bond op mijn dak' Het ruilen van shirts is in het voetbal heel normaal, maar in andere sporten is dat zeker niet het geval. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast hoe het er in het hockey aan toe gaat.

Discussie over titelrace

Dankzij de overwinning is het gat van Ajax met concurrent PSV maar liefst negen punten. Dat lijkt met zes duels te spelen een gelopen koers, al houdt Van As nog een slag om te arm. "Het blijft toch spannend, ook al komen we steeds dichter bij het einde."

Daar is Hoog het absoluut niet mee eens, maar dat is voor Van As juist reden om een anekdote op tafel gooien. "Eerlijk, ga jij dit nu tegen mij zeggen? De vrouw die de laatste twee minuten nog zenuwachtig was tijdens PSV - Ajax, toen het al 0-2 voor Ajax was." Hoog durft er haar hand voor in het vuur te steken: "Met negen punten voorsprong gaan ze dit niet meer uit handen geven."

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.