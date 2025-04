Bizarre opvoeding voor Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) en broer Logan: 'We werden geslagen'

Jutta Leerdam is door haar verloving met Jake Paul in een bijzondere schoonfamilie terechtgekomen. De Amerikaan kreeg net als zijn broer Logan te maken met een op zijn minst discutabele manier van opvoeden, al is de vader van de broers zich van geen kwaad bewust.

"Jake en ik hadden het niet makkelijk in onze jeugd", zo valt Logan in de tweede aflevering Paul American met de deur in huis. Dat kwam door alles wat zich thuis afspeelde. Het was niet altijd even gezellig in huize Paul en daar waren de twee kinderen ook het slachtoffer van. "Onze vader sloeg ons", vertelt Logan. "Hij strafte ons door ons te slaan."

Schoonzus Jutta Leerdam barst in tranen uit na bijzonder nieuws: 'Oh mijn god, dit kan niet waar zijn' Jutta Leerdam is al ruim twee jaar gelukkig samen met Jake Paul. De topschaatsster is inmiddels zelfs verloofd met de Amerikaan, die een bijzonder leven leidt. Bij de familie Paul gebeurde er de afgelopen jaren een hoop en één moment zorgde voor veel emoties.

'Ik was een geweldige vader'

Zijn vader Greg is zich jaren later van geen kwaad bewust. Hij vindt het een rechtvaardige manier van opvoeden. "De jeugd van tegenwoordig is strontvervelend. Ze denken dat de wereld in handen hebben, terwijl ze nog niets gedaan hebben. De wereld gaat naar de klote omdat ouders geen goede ouders zijn." Daar schaart hij zichzelf niet onder. "Ik denk dat ik een geweldige vader was."

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Zwangerschap uitgebreid in beeld

Sinds kort is hij ook opa. Logan Paul en partner Nina Agdal kregen in september namelijk een dochtertje en sindsdien is Greg dus grootvader. In de realityserie komt het moment dat Agdal ontdekt dat ze zwanger is en de uiteindelijke bekendmaking aan haar geliefde en schoonouders in beeld.

Voor Greg is het aanleiding om terug te blikken op het turbulente leven van zijn twee zonen, die op jonge leeftijd via sociale media beroemd werden. "Logan en Jake kwamen in geschifte levens terecht", vindt de vader van de broers. Hij geeft eerlijk toe dat hij er op die leeftijd niet tegen zou kunnen. "Als mij dat was overkomen als negentienjarige scholier, hadden ze me dood aangetroffen op mijn twintigste: naakt, met drie naakte vrouwen, cocaïne en alcohol. Ik zou het niet hebben gered."

Topschaatsster Leerdam ziet droom van Jake Paul uitkomen: 'Ik lijk net Jutta' Ze zijn hét sterrenkoppel in de sport van dit moment: Jutta Leerdam en Jake Paul. De Nederlandse topschaatsster en de Amerikaanse vechter zijn inmiddels verloofd en in de realityserie Paul American blijkt hoe leuk de twee het, waar ze ook zitten met elkaar, hebben. Zelfs via een telefoongesprek hebben de twee de grootste lol.

'Gestoord dat je zoiets zegt!'

Overigens vond Greg het nodig om voor de camera's ook even uit te leggen hoe Jake en Logan op de wereld kwamen. De laatstgenoemde kan niet geloven dat zijn vader de details van de daad voor het grote publiek verklapt. "Gestoord dat je zoiets zegt!"

Uiteindelijk merkt ook de uitgesproken vader van de bekende broers op dat ze nu 'complete, volwassen mensen' worden. En komt hij met vaderlijk advies over het ouderschap. "Zodra die baby in je armen ligt, verandert alles. Deze baby geeft een ander perspectief op wat echt belangrijk is."

Stralende Jutta Leerdam vertelt wanneer ze met Jake Paul trouwt én 'hoopt' zwanger te worden Jutta Leerdam heeft wat nuances toegevoegd aan de verbazingwekkende woorden van haar verloofde Jake Paul. Die zei in de eerste aflevering van de realityserie Paul American dat de Nederlandse topschaatsster na de Olympische Winterspelen stopt met topsport om een gezin te stichten. Maar zo'n vaart loopt het allemaal niet.

Aan het eind van de aflevering worden ook Jake Paul en Jutta Leerdam verblijd met het nieuws. Tijdens de onthulling wordt er wederom gehint op een mogelijk moederschap van Leerdam, want Paul lijkt het op korte termijn wel te zien zitten.