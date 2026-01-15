Charlotte Sophie Zenden is met haar man al op vele plekken geweest en de volgende bestemming is Londen. De zus van ex-international en oud-PSV'er Boudewijn Zenden is al jaren de partner van de vorig jaar bij Ajax ontslagen trainer en samen hebben ze drie kinderen.

Heitinga en Charlotte Sophie trouwden in 2010 en zijn daardoor al bijna 15 jaar officieel samen. Ze is de stabiele factor in huize Heitinga, want de bijna 42-jarige trainer reisde heel Europa rond als voetballer. De laatste verhuizing was van Liverpool naar Amsterdam, maar mogelijk komt er snel weer een nieuwe verplaatsing bij. Heitinga hield het nog geen half jaar vol als hoofdtrainer van een gemankeerd Ajax en zal vast terug hebben verlangd naar zijn tijd als assistent van Arne Slot bij Liverpool. De rol van assistent krijgt hij nu ook bij Tottenham Hotspur.

Zus van Oranje-international

Aan de achternaam van de vrouw van Heitinga is het eigenlijk al te zien: Charlotte Sophie is de zus van Boudewijn Zenden, een ware PSV-icoon. Hij speelde 109 duels voor de Eindhovenaren en speelde 54 interlands in het shirt van het Nederlands elftal. Haar man doet het beter: Heitinga speelde liefst 87 interlands voor Oranje.

Sterker nog, Zenden en Heitinga speelden op verschillende momenten samen in het Nederlands elftal. Zo waren ze beiden onderdeel van het team dat afreisde naar het EK 2004. Mogelijk ontmoetten Charlotte Sophie en Heitinga elkaar via deze weg. Ze kregen drie kinderen en gaven hen de niet-alledaagse namen van Jezebel, Rixo en Lennox.

Lennox Heitinga (14) speelt in de jeugd van Ajax, waar hij een half jaar geleden zijn eerste contract tekende. Charlotte Sophie is uiteraard erg trots op haar zoon en liet weten eindeloos van hem te houden en te wensen dat hij altijd zichzelf zal blijven.

Ophef na EK 2012

Hetinga was basisspeler van Oranje op het succesvolle WK van 2010 waarop Nederland in de verlenging van de finale verloor van Spanje. Twee jaar later waren de verwachtingen dan ook hooggespannen voor het EK. Nederland bakte er echter niks van: in de groepsfase bleken Denemarken, Portugal en Duitsland te sterk en de spelers dropen af na drie nederlagen.

Charlotte Sophie en John kregen de nodige kritiek te verduren, omdat ze direct na het debacle in een privéjet stapten voor een luxe vakantie. De verdediger zette er een foto van op X en werd overladen met beledigingen van mensen die stelden dat het totaal ongepast was gezien de dramatische prestaties op het EK.

Werk

Charlotte Sophie is volgens haar Instagram 'Creative Art Director'. Net als Heitinga heeft ze een link met Ajax, want ze heeft verschillende shoots van Ajax-kleding verzorgd met haar leiding en creatieve inzichten. In het verleden had ze haar eigen sieradenonderneming. De laatste jaren was manlief actief in Engeland (als assistent bij Liverpool én West Ham), maar de wortels liggen in Amsterdam.

Ajax

Het ontslag bij Ajax kwam hard aan en zijn opvolger Fred Grim leek met dezelfde spelers ook nog eens veel beter te presteren. De rust keerde heel even terug in Amsterdam, maar de achtste finale van de KNVB-Beker maakte daar een einde aan. AZ speelde Ajax compleet van de mat en zorgde voor een historische afgang van de eens zo trotse club: 6-0.

