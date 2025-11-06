Alex Kroes heeft donderdag het harde besluit genomen om John Heitinga te schorsen als trainer van Ajax. Eerder zei de technisch directeur op te stappen bij het vertrek van Heitinga en die kans zit er nog altijd in.

Kroes sprak vorige maand nog over een mogelijk vertrek van Heitinga. De technisch directeur ging voor de trainer staan en zei iets in de zin van: hij weg, is ik weg. Aan die woorden lijkt hij zich te willen houden. Kroes heeft nog een contract tot het einde van het seizoen.

'Mijn contract loopt tot dan...'

Ajax schrijft op de eigen website: 'Alex Kroes heeft zijn positie per direct ter beschikking gesteld, maar de andere directieleden en de Raad van Commissarissen hebben de technisch directeur met klem verzocht om ten behoeve van de continuïteit de komende tijd aan te blijven.'

Kroes reageert daarop: "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over."

'Pijnlijke beslissing'

Eerder zei hij ook dat Heitinga de tijd moest krijgen. Maar na de 3-0-nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League is de koek voor hem op. Kroes zegt daarover: "Het is een pijnlijke beslissing. Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld."

"We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld. We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd. Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht."

Fred Grim volgt voorlopig Heitinga op in een interimrol. De Amsterdammers gaan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

