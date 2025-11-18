John Heitinga heeft het na zijn ontslag bij Ajax al zwaar te verduren gehad in Nederland. Er was veel kritiek op de trainer, die er na zijn laatste wedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League (3-0-nederlaag) zelfs van langs kreeg van de eigen supporters. Wim Kieft en René van der Gijp geven hun mening over de presentatie van Heitinga in de media.

Heitinga werd begin deze maand ontslagen, maar is nog steeds onderwerp van gesprek. Wim Kieft neemt het in de podcast KieftJansenEgmondGijp voor de trainer op, na alles wat er in Nederland over hem gezegd is. "Ik begrijp die trainers wel dat het lullig is als je ontslagen wordt. Ik begrijp ook dat het storend is dat er op social media vervelende dingen staan." Maar het hoort er ook een beetje bij. Alle bekende trainers hebben er last van. "Maar Carlo Ancelotti heb ik daar nog nooit over gehoord."

"Ron Jans en Peter Bosz namen het zwaarder op", vervolgt hij. Die namen het ook op voor Heitinga na zijn vertrek. "John is een goede trainer en een goed mens, die in een moeilijke situatie zat. Hoe mensen met ons trainers omgaan... We moeten hiermee stoppen", zei de coach van FC Utrecht bijvoorbeeld.

Ellende

Toch blijft Van der Gijp kritisch. "Hoe graag we het ook voor hem opnemen: hij heeft er ook niets van gebakken", zegt hij. "Wat een ellende was dat, joh."

"Ook zijn presentatie. dat was lachwekkend", vervolgt Van der Gijp. Al vanaf het begin was hij niet overtuigend tegenover de pers en daardoor kwam er al snel veel weerstand tegen de trainer. Ook tijdens zijn periode als interim-trainer bij Ajax in 2023.

Volgens Kieft had de club moeten leren van zijn fouten. "De eerste keer werd hij niet goed bevonden. Als er nu nog spelers in de selectie zitten die toen al onder hem trainden, zullen ze ongetwijfeld gezegd hebben tegen de anderen: 'Dat was niet veel met John'".

