Ajax kreeg woensdagavond een ongekend pak rammel in de EuroJackpot KNVB Beker. De Amsterdammers gingen met liefst 6-0 onderuit tegen AZ. Het was een evenaring van de grootste nederlaag ooit. Dat werd dan ook breed uitgemeten in de buitenlandse media.

In april 2024 verloor Ajax met dezelfde cijfers op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord. Amper twee jaar laten stond er weer 6-0 op het scorebord. Het is een uitslag die niet past bij de status van de Amsterdammers. Troy Parrott werd met drie treffers de grote held. Ook Peer Koopmeiners, Kees Smit en Ibrahim Sadiq scoorden. Ajax eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Owen Wijndal.

Ajax hard aangepakt in het buitenland

'Crisis terug? Ajax vernederd in Alkmaar en uit de beker', kopt het Portugese A Bola. 'Na zeven ongeslagen wedstrijden (zes overwinningen en één gelijkspel) dachten de Ajax-fans vast dat het ergste achter de rug was. Maar woensdagavond bracht een nieuw, pijnlijk hoofdstuk in de nachtmerrie die dit seizoen voor de Amsterdamse grootmacht is', schrijft het medium.

'6-0! Ajax en Mika Godts krijgen in Nederlandse beker historisch pak slaag van AZ', pakt Het Laatste Nieuws groot uit. De wedstrijd werd bij onze zuiderburen met veel interesse gevolgd vanwege de aanwezigheid van de Belg Godts, die al bij rust werd gewisseld. Het eveneens Belgische Nieuwsblad noemt de nederlaag van Ajax een 'historische pandoering'. En Sporza schrijft: 'Zwalpend Ajax krijgt stevig plak slaag van het AZ van Maarten Martens'.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.