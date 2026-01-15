John Heitinga heeft na zijn onstlag bij Ajax al snel een nieuwe trainersklus te pakken. De 42-jarige oud-verdediger gaat bij Tottenham Hotspur aan de slag als assistent.

Heitinga versterkt per direct de technische staf van Tottenham. De Londense club staat er momenteel niet best voor in de Premier League met een veertiende plaats. Hoofdtrainer Thomas Frank staat dan ook flink onder druk.

'Fantastische aanwinst'

Micky van de Ven en Xavi Simons zien met de komst van Heitinga een nieuw landgenoot bij de Londense club. Ook trainer Frank is blij met de komst van de 87-voudig international van Oranje. "John is een fantastische aanwinst voor onze technische staf. Zijn talent, persoonlijkheid en karakter zullen zowel op als buiten het veld van grote waarde zijn", aldus de Deen in een persbericht van de club.

"Hij had een indrukwekkende carrière als speler in heel Europa, waaronder vijf jaar in de Premier League, en bij het Nederlands elftal." Heitinga speelde als voetballer in de Premier League bij Fulham en Everton. Ook was hij al eerder als trainer actief in Engeland. Vorig seizoen was hij nog onderdeel van de technische staf van Arne Slot bij Liverpool. Hij won toen ook de landstitel met de club.

Verhelpen defensieve problemen

In de verklaring van Tottenham staat ook een reden waarom de club kiest voor Heitinga. De club kreeg dit seizoen al 27 tegendoelpunten in de competitie. Koploper én rivaal Arsenal kreeg maar de helft van dat aantal tegen. Met zijn verleden als verdediger moet Heitinga in de tweede seizoenshelft voor minder tegentreffers zorgen.

"Als voormalig verdediger zal dat een van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden op het trainingsveld zijn. Verder brengt hij een schat aan coaching- en managementervaring mee uit alle niveaus van het voetbal, wat ons enorm zal helpen in de toekomst", aldus Frank.

Ontslag Ajax

Afgelopen zomer ging Heitinga weg bij Liverpool en begon hij het seizoen als hoofdtrainer van Ajax. Vanwege teleurstellende resultaten werd de 42-jarige oefenmeester vroegtijdig ontslagen en opgevolgd door interim Fred Grim. Vorige week werd bekend dat hij het seizoen afmaakt in Amsterdam.

