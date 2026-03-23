Het WK voetbal komt eraan en de spelers van het Nederlands elftal moeten tijdens het toernooi natuurlijk ergens eten en slapen. Maandag werd bekend in welk hotel bondscoach Ronald Koeman en zijn mannen verblijven.

Oranje slaapt tijdens de groepsfase van het WK in het Cascade Hotel Kansas City (vier sterren). Het onderkomen ligt op twintig minuten rijden van het complex waar Oranje traint tijdens de eerste fase van de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Een busrit naar het vliegveld duurt ongeveer een kwartier. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers vliegen tijdens de groepsfase naar Dallas en Houston. De derde poulewedstrijd wordt in Kansas City afgewerkt.

Vereerd

"We zijn vereerd dat het Cascade Hotel de thuisbasis van het Nederlands elftal voor de groepsfase wordt", reageert general manager Aaron Fightmaster. "Ons team gaat er alles aan doen om bij te dragen aan een optimaal WK-verblijf en aan de prestaties van Oranje."

De KNVB maakte eerder al bekend dat het Nederlands elftal tijdens de groepsfase traint op het KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City.

Faciliteiten

Voor topsporters als de spelers van Nederland heeft het hotel enkele faciliteiten in petto om in conditie te blijven. Er is bijvoorbeeld gelegenheid om te tennissen en squashen. Voor het zwaardere werk kunnen ze terecht in de gymzaal.

Een overnachting kost zo rond de 270 euro. Op Instagram omschrijft het hotel wat je nog meer mag verwachten voor dat geld: "10 verdiepingen, 4 chef-concepten, 4 bars, 1 café, meer dan 930 vierkante meter aan vergaderruimte. Zoveel verrassingen."

Nadenken

Ontwerpbureau DLR Group meldt dit: "Elk van de 177 gastenkamers is bewust ontworpen om gasten te laten ontspannen, nadenken en nieuwe energie op te doen. Materialiteit speelt een essentiële rol in de beleving van de gastenkamer, doordat een mix van ruwe en onafgewerkte materialen een direct contrast vormt met de meer gepolijste en verfijnde designelementen, wat symbolisch is voor de voortdurende evolutie van dingen in de loop der tijd."

Kansas City

De stad Kansas City is de grootste stad van de staat Missouri in het midden van de Verenigde Staten met zo'n 500.000 inwoners. De stad staat bekend om zijn vele fonteinen, waardoor het de bijnaam City of Fountains heeft gekregen.

Maar bovendien is de stad bekend om zijn muzikale invloed en de vele theaters in de stad. Van oudsher is Kansas City een echte urban-stad met veel verschillende invloeden. In elk deel van de stad vind je weer een andere gemeenschap.