Kees Smit is voor het eerst in zijn carrière opgeroepen voor het Nederlands elftal. Op de persconferentie sprak Ronald Koeman over waarom hij de AZ-middenvelder bij de groep heeft genomen.

"Het is geen geheim dat ik al eerder over hem heb nagedacht", begint Ronald Koeman over zijn keuze voor Kees Smit. "Hij werd al benoemd met spelers zoals Emmanuel Emegha, Mexx Meerdink. Dit is de laatste periode voor het WK en ik wil hem in de selectie zien", benadrukt de bondscoach op de eerste persconferentie richting de oefenperiode voor het WK.

Kees Smit

De jonge AZ-middenvelder krijgt in ieder geval één duidelijke boodschap mee richting deze interlandperiode. "Hij moet zijn oren en ogen goed openhouden en gebruiken. Hij moet blij zijn en dat uitstralen, lekker zijn ding doen", vertelt de bondscoach. "Maar zo'n type lijkt het mij ook wel. Ik heb hem kort gesproken in de rust van PSV-AZ, voor hem is het spannend. We zullen zien hoe hij zich staande houdt."

Zeker van debuut

Koeman kijkt ernaar uit om Smit aan het werk te zien, net zo goed dat hij zin heeft om de gehele groep weer te zien. "Dat is, op een aantal na, weer lang geleden. Ze komen altijd met veel plezier binnen hier, dus dat is vanuit beide kanten dan heel leuk." Smit hoeft overigens niet bang te zijn dat hij geen minuten gaat maken. In deze oefencampagne mag Koeman 8 keer wisselen. Daarbij gaf de bondscoach aan dat Smit sowieso in actie gaat komen in één van de twee duels van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador.

Formeren selectie

Nu het WK dichterbij komt, moet Koeman helder voor ogen krijgen wat hij gaat doen met zijn selectie. "Het belangrijkste is dat je de keuzes makkelijker aangeboden krijgt door de spelers. Door hoe ze zich op het veld laten zien in trainingen. In een proces moet ik uiteindelijk tot de beste selectie komen. Er zijn ook weer jongens bij die misschien minder in beeld waren en uiteindelijk formeer je een groep. Maar je weet ook dat je weer spelers kunt gaan missen. Daarom moet ik nu zoveel mogelijk informatie verzamelen om tot de beste groep te komen."