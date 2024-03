Dit is het penthouse van bondscoach Ronald Koeman in Nederland, ander huis met winst verkocht

Ronald Koeman werkt dit voorjaar toe naar het EK voetbal komende zomer in Duitsland. Met oefenwedstrijden wil hij de Nederlandse spelers klaarstomen voor het eindtoernooi. Maar hoe en waar woont de bondscoach van Oranje eigenlijk?

Het Nederlands elftal komt al jaren samen in Zeist, op de voetbalcampus van de KNVB. Koeman rijdt daar in de periode dat de spelers ook in Nederland zijn, naartoe vanuit Noordwijk. Daar heeft hij een penthouse boven hotel Huis ter Duin, waar vroeger ook spelers van het Nederlands elftal overnachtten. Dat appartement op de tiende verdieping kocht Koeman in 2021, weet Bekende Buren.

1,3 miljoen euro

Koeman betaalde bijna 1,3 miljoen euro (1.280.000 euro) voor het penthouse in Noordwijk aan Zee. Daar kreeg hij wel 146 vierkante meter aan woonoppervlak voor terug. En natuurlijk: uitzicht op zee en privacy op het balkon. Geen buren die hem herkennen en naar hem wijzen als hij in het zonnetje zit.

Het balkon van het penthouse van Ronald Koeman in Noordwijk aan Zee. ©Bekende Buren

Woning in Amsterdam verkocht

Dat had hij wel gehad als hij in zijn woning in Amsterdam was blijven wonen. Dat kocht hij volgens Bekende Buren in 2017 en heeft hij zes jaar aangehouden, voordat hij het in september 2023 te koop zette. Zelf betaalde hij 910.000 euro voor de dubbelwoning in Amsterdam Oud-West. Hij verkocht het eind 2023 voor 1.220.000 euro, een winst van zo'n 310.000 euro. De bondscoach van Oranje vroeg er in eerste instantie wel meer voor: 1.275.000 euro. Daar moest hij dus wel op toegeven, maar maakte alsnog winst ten opzichte van zijn aankoopprijs zes jaar daarvoor.

Dakterras

In de woning, die qua oppervlak praktisch net zo groot is als Koemans penthouse in Noordwijk, zit een balkonnetje dat uitkijkt op andere balkons en een binnenplaats. Weinig privacy dus. Wel had de woning in Amsterdam ook de beschikking over een dakterras, waarop Koeman en zijn gezin de drukte van de Nederlandse hoofdstad even konden ontvluchten.

EK voetbal

Het Nederlands elftal heeft zich onder Koeman geplaatst voor het EK voetbal van komende zomer in Duitsland. Nederland zit in Groep D, met Oostenrijk, Frankrijk en de winnaar van play-off A. Die gaat tussen Polen, Estland, Wales en Finland. Op 26 maart weet Nederland definitief wie de laatste tegenstander wordt.

Programma Nederlands elftal

In aanloop naar het EK voetbal oefent Oranje nog vier keer. Tegen Schotland (22 maart), Duitsland (26 maart), Canada (6 juni) en IJsland (10 juni). Op 16 juni speelt Koeman met Nederland de eerste wedstrijd op het EK tegen de winnaar van play-off A. Daarna is Nederland - Frankrijk op 21 juni en de groepsfase wordt afgesloten met Nederland - Oostenrijk op 25 juni.