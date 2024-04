Ronald Koeman koopt met gemaakte winst een miljoenenvilla in het Gooi

Ronald Koeman heeft een nieuw stulpje gekocht in Laren, gelegen in het Gooi. Stupje, zeg maar gerust dikke villa. De bondscoach van het Nederlands elftal tikte 3,4 miljoen euro af voor zijn nieuwe huis en vestigde er een hypotheek van 3,26 miljoen op.

Onlangs verkocht Koeman zijn dubbele bovenhuis in Amsterdam met winst. De bondscoach kreeg er 1,22 miljoen euro voor, terwijl hij er in 2017 zelf 910.000 euro betaalde. Met die winst kocht hij volgens Bekende Buren een nieuwe villa in Laren.

Dat huis heeft een woonoppervlakte van liefst 270 vierkante meter. De villa heeft twee slaap- en twee badkamers, een binnenzwembad, een sauna, een sportruimte en een lift. Ook beschikt het huis over een zonneterras, waar de bondscoach de komende maanden in de zon kan gaan nadenken over zijn selectie voor het Europees kampioenschap in Duitsland. En als het regent kan hij schuilen in een grote werkkamer.

De buitenkant van de villa van Ronald Koeman. © Funda

Penthouse in Noordwijk

Koeman heeft naast zijn villa ook nog de beschikking over een penthouse in Noordwijk. Daar woont de bondscoach van het Nederlands elftal op de tiende verdieping van hotel Huis ter Duin, het onderkomen waar vroeger ook spelers van Oranje verbleven tijdens interlandweken. Koeman kocht zijn penthouse in 2021.

Euro 2024

Op het EK is Nederland in de poulefase gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Dat laatste land kwalificeerde zich via de play-offs voor het eindtoernooi. Polen is ook de eerste tegenstander van Koeman en Oranje op het EK, daarna volgen Frankrijk en Oostenrijk. Het EK begint voor Nederland op 16 juni. Op 6 en 10 juni speelt het nog twee oefeninterlands, eerst tegen Canada en daarna tegen IJsland.