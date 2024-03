Kritiek op Ronald Koeman na keuze voor Georginio Wijnaldum: 'Kan je niet serieus nemen'

Kees Luijckx vindt het maar apart dat Georginio Wijnaldum opgenomen is in de selectie van Oranje. De oud-voetballer en analist vindt dat als je naar Saudi-Arabië vertrekt, je afscheid neemt van het topvoetbal en dus ook van het Nederlands elftal.

De discussie gaat over de derde keeper bij Oranje en de reden dat Jasper Cillessen wel of niet meegaat en dan haakt Luijckx even in. "Misschien paste Cillessen net niet in de groep en is om die reden Wijnaldum wel meegenomen. Ik vind het een hele bijzondere keuze, maar als je kijkt naar het groepsproces en de middenvelders die hij om zich heen heeft. Het zijn allemaal jongens die nog niet de echte top hebben gehaald."

Leiderschap

Luijckx denkt dat de bondscoach toch een afweging op ervaring heeft gemaakt. "Misschien wil Ronald Koeman een jongen die in elke situatie rustig blijft. Het niveau waar hij nu op speelt (Saudie-Arabië) is niet meer hoog, dat kun je niet meer serieus nemen. Daarom de enige afweging die ik zou kunnen begrijpen van Koeman, is dat Wijnaldum een jongen is die het topniveau kent en daar al jaren heeft gespeeld. Hij kan ook sturing geven."

'Gekke beslissing'

Ten slotte laat de oud-speler van onder andere NAC, Roda JC en AZ weten dat hij het niet eens is met de keuze voor Wijnaldum. "Ik vind het wel een gekke beslissing. Voor mij zou ik denken dat je afscheid van het topvoetbal hebt genomen, als je naar die competitie gaat", doelt Luijckx bij ESPN op de Saudi Pro League waar Wijnaldum op dit moment actief in is.