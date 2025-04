'Rare jongen' René van der Gijp over verslaving: 'Na acht uur drinken met ambulance naar huis gebracht'

René van der Gijp houdt wel van een drankje. De bebrilde ex-voetballer heeft bij Vandaag Inside zo goed als altijd een glaasje wijn voor zich op tafel staan. Een drankprobleem heeft hij zover bekend niet meer. Voorheen was dat wel anders.

In 2012 verscheen een biografie over de markante analist en tv-persoonlijkheid: Gijp. Tijdens het maken van dat boek, dat is geschreven door Michel van Egmond, zoop hij er behoorlijk op los. In de podcast KieftJansenEgmondGijp zegt Van der Gijp dat hij in die dagen 'zeven tot acht uur achter elkaar dronk'.

Rare jongen

De ex-speler van onder meer PSV vertelt over die samenwerking in 2011, het jaarin waarin Van Egmond hem volgde en sprak. "Wij gingen altijd ’s middags lunchen bij de Harbour Club", aldus Van der Gijp.

"Ik moest vier uur lang over mezelf praten. Als je dat een paar keer doet, kom je er na een paar sessies achter dat je eigenlijk een hele rare jongen bent, met hele rare ideeën en rare streken. In het laatste uur nam ik een biertje of een wijntje. Tegen 18.00 uur ging ik aan een ander tafeltje zitten. Dan ging hij weg."

Ambulance

Van Egmond, zoals uit de titel van de podcast al blijkt ook present bij het gesprek, zegt dan: "Dan belde ik een ambulance voor René." Dat is uiteraard een grapje, al haakt het onderwerp er bevestigend op in.

"Ja, meestal werd ik dan met een ambulance naar huis gebracht. Dan had ik zeven of acht uur gedronken", aldus Van der Gijp. Of die tijdsaanduiding dan wel klopt moeten we maar in het midden laten, maar de Dordrechtenaar schetst een op zijn minst zeer ongezonde situatie.

Pleur op

In Vandaag Inside en ook in de podcast krijgt Gijp een platform om die 'rare ideeën van hem' met de wereld te delen. Zo zei hij in een eerdere aflevering van de podcast dat hij vroeger een kledingsponsor had. Die samenwerking ging stroef.

"Ik had een kledingsponsor in Nistelrode, een groot bedrijf. Die gaven mij kleding, niet gratis want ik wilde er wel wat voor betalen. Zij gingen mij bellen als Johan Derksen iets verkeerd gezegd had. Of ik daar aan tafel niet iets van kon zeggen. Ik zei: 'ga je nu ook al bemoeien met…' Nee ja, pleur alsjeblieft op!", blikte Gijp terug.