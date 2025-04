René van der Gijp nog altijd emotioneel na groot verlies: 'Gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk'

René van der Gijp groeide na zijn voetballoopbaan uit tot de goedlachse tafelgast van Vandaag Inside, maar in 2016 kreeg hij met een vreselijke gebeurtenis te maken: zijn toenmalige vriendin Daniëlle overleed plotseling. Van der Gijp spreekt in het programma De Reünie openhartig over het verlies van de moeder van zijn zoon.

Van der Gijp wordt in het programma door presentator Herman van der Zandt herenigd met de mensen waarmee hij samenspeelde in de jeugd van Sparta. Het gaat in de uitzending echter niet alleen maar over voetbal, want ook zijn privéleven komt ter sprake. Van der Gijp kreeg in 2001 samen met Daniëlle Sijthoff zijn zoon Nicky. Vijftien jaar later sloeg het noodlot echter toe.

Van der Gijp denkt elke dag aan ex-partner

"Ik moet je eerlijk zeggen dat er geen dag voorbij gaat dat ik niet aan haar denk. Niet één dag", vertelt een emotionele Van der Gijp openhartig in het programma. Inmiddels is het negen jaar geleden, maar nog altijd dreunt het na bij de vaste VI-gast: "Ik ben er ook niet van dat mensen zeggen: op een gegeven moment kun je het wel een plekje geven. Dat is onzin, totale onzin."

Van der Gijp denkt niet alleen nog elke dag aan Daniëlle, maar spreekt ook geregeld over haar: "Altijd als ik met die kleine (zoon Nicky, red.) ben, altijd praten we over zijn moeder. Ik zie dat hij dat prettig vindt en ik vind dat ook prettig."

Nieuwe relatie

Van der Gijp heeft overigens wel een nieuwe partner. Hij alweer enkele jaren samen met Minouche de Jong. Ze kregen enkele jaren na het dramatische nieuws voor de oud-voetballer een relatie en trouwden in 2020. Bij de bruiloft waren ook Johan Derksen en Wilfred Genee van de partij.

In het najaar van 2024 verschenen er ineens flink wat geruchten over een mogelijke scheiding tussen Van der Gijp en zijn partner, maar dat bleek uiteindelijk onzin. Wel gaf ze toe dat er onderlinge spanningen waren en dat het maken van vijf uitzendinge per week invloed had op het humeur van de oud-voetballer. Van der Gijp dwong in zijn nieuwe contract dan ook af dat hij op woensdag altijd vrij is.