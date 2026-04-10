Johan Derksen sprak als hoofdredacteur van Voetbal Internationals met grote legendes uit de sport. Maar zijn dochter Marieke blijkt daar helemaal niet mee te zijn opgegroeid. Ze vertelt in een podcast over haar voetbalkennis.

De 46-jarige Marieke is te gast in de podcast Voetbal Volgens van Ramon van der Vaart en Edwin van Zaane. Zij vragen zich af hoe het zit met de voetbalkennis van de dochter van Vandaag Inside-icoon Derksen. "Dat valt eigenlijk wel mee", vertelt ze.

Ze ging niet met haar vader mee naar stadions. "Ik ben niet opgevoed met voetbal. Als er een wedstrijd was hij erbij. Dus dat stond niet op tv aan. En ik heb zelfs in mijn leven nog nooit een amateurwedstrijd gezien."

Ze praatte met Johan meer over muziek. "Ik heb wel elke schuur waar een band heeft gespeeld gezien. Maar ik was niet per se een voetbaljunk ofzo." Ze was wel altijd op de hoogte van het voetbalnieuws en had vooral interesse in de verhalen achter de sporters. "Maar niet dat wij opstellingen zaten op te dreunen thuis. Ik moest wel The Beatles opdreunen", lacht ze.

Mooie verhalen

Er kwamen veel voetballers uit de generatie van het VI-boegbeeld over de vloer in Huize Derksen. "Dat was gewoon ome die of ome dat. Dus die ken ik wel." Ze kent daardoor wel de verhalen van de grote namen uit de voetbalwereld. "Maar wie er het best kan dribbelen..."

"Met de characters ben ik absoluut opgevoed, maar niet met naar wedstrijden kijken en analyseren", zegt ze. "Daar weet ik niks van, maar van de grootheden en met name de verhalen over de grootheden wel." In haar huidige functie als uitgever is ze daar ook veel mee bezig. Ze gaf recent nog het boek van voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart uit.

'Ik denk dat stiekem heel veel mensen zo kijken'

"Dat heb ik denk ik nog steeds. Ik kan nog steeds niet zeggen welke speler het beste is met tactiek enzo", vervolgt ze. "Maar je kijkt wel naar een veld en denkt: hé wie is dat? Die heeft een bepaalde uitstraling. En ik denk dat stiekem heel veel mensen zo kijken."