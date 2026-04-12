Feyenoord dacht een zéér belangrijke slag te slaan op bezoek bij directe concurrent NEC. De ploeg van Robin van Persie gaf de 0-1 voorsprong echter in de allerlaatste seconde van de wedstrijd weg. Daarmee behouden zij de tweede plek in de VriendenLoterij Eredivisie, maar vergeten ze NEC op afstand te zetten: 1-1.

Feyenoord won vóór dit duel maar één van hun laatste negen (!) uitwedstrijden. Bij NEC ging het juist crescendo: de ploeg maakt zich op voor de bekerfinale en stond vooraf bovendien op slechts één punt van Feyenoord. Bij een overwinning zou NEC de Rotterdammers passeren en de plek die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de competitiefase van de Champions League overnemen.

Snelle voorsprong via Ueda

Zoals werd verwacht had Feyenoord het in de eerste minuten moeilijk. NEC voerde het tempo, vooral qua intensiteit, op en zorgde voor het eerste gevaar via Sami Ouaissa. Na een klein kwartier kreeg Ayase Ueda een kans, maar hij kopte de bal via de grond hoog over het NEC-doel. Even later schreeuwde Anis Hadj Moussa om een strafschop, maar een licht duwtje werd niet bestraft.

In de 19e minuut was het wél raak voor Ueda. De Japanse topschutter knikte een perfecte hoekschop van Hadj Moussa prachtig in de bovenhoek: 0-1. Daarmee maakte de Eredivisie-topscorer alweer zijn 23e doelpunt van dit seizoen.

Organisatorisch goed voor elkaar

Daarna werd snel duidelijk dat Feyenoord het organisatorisch goed had staan, want de Nijmegenaren kwamen nauwelijks in de buurt van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Al kreeg Bryan Linssen in de 37e minuut een opgelegde kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Op slechts enkele meters van het doel schoot de 35-jarige aanvaller echt nipt naast het doel.

Feyenoord kreeg op slag van rust dé kans om de score te verdubbelen via Hadj Moussa. Een poging van de Algerijnse aanvaller werd echter gekeerd door NEC-goalie Gonzalo Crettaz. Tobias van den Elshout kreeg toen een enorme mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij schoot de rebound hoog over het doel en sloeg de handen voor zijn ogen. Het was dé kans om zijn ploeg in het zadel te helpen. De marge bleef daardoor minimaal.

Woede bij Robin van Persie

Na rust bleven grote kansen voor Feyenoord aanvankelijk uit, maar de gemoederen liepen hoog op. In de 53ste minuut werd Ayase Ueda in de diepte gestuurd en gehaakt door Philippe Sandler. De spits leek een honderd procent scoringskans te worden ontnomen, maar na het raadplegen van de VAR bleef het bij een gele kaart voor de NEC-verdediger.

Het idee van de scheidsrechter: Ueda zou de bal toch niet meer hebben bereikt. Bij Feyenoord was iedereen woest. Van Persie richtte zijn woede direct op scheidsrechter Gözübüyük en ontving daarvoor geel. Ook doelman Timon Wellenreuther pakte een gele kaart voor zijn geklaag.

Puntverlies in allerlaatste seconde

In de slotfase van de wedstrijd was het vooral tegenhouden voor Feyenoord en kregen ze ook nog de deksel op de neus. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd zorgde NEC-aanvaller Danilo met een harde knal in de lage hoek voor de gelijkmaker: 1-1. Voor Feyenoord zijn de druiven zuur, want zij dachten NEC op afstand te zetten. Uiteindelijk behouden ze wél de tweede plek, maar blijft het gat slechts één punt.