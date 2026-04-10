Marieke Derksen, de dochter van Vandaag Inside-boegbeeld en oud-voetballer Johan Derksen, verloor al op jonge leeftijd haar moeder. De 46-jarige vertelt nu openhartig over haar tragische dood en de impact ervan.

Linda Westers, de moeder van Marieke, overleed 34 jaar geleden door een noodlottig ongeluk. "Die is thuis van de trap gevallen en daarna in coma en hersendood", vertelt de uitgeefster in de podcast Voetbal Volgens. "Ik was net twaalf en Johan was naar het voetbal en ik heb niks gemerkt."

'Dat is eigenlijk wel een zegen'

"Het was 's avonds gebeurd en hij heeft haar gevonden toen hij thuiskwam", vertelt ze over haar vader. Daardoor heeft ze zelf ook geen hele nare herinneringen aan het moment. "Maar als een godswonder heb ik niks gehoord. Ik was alleen met haar thuis en heb helemaal niets gemerkt. Ook niet van ambulances enzo. Dat is toch eigenlijk wel een zegen", vindt ze.

Aan haar moeder heeft ze alleen maar positieve herinneringen "Oh een fantastisch wijf. Ja, dat hoor je nu nog steeds van iedereen die haar heeft gekend", zegt ze. "Het was gewoon een tof wijf. En toen bleef ik achter met Johan, die nooit thuis was."

Jong zelfstandig

Dat had wel impact op de rest van haar leven. "Vanaf mijn dertiende, veertiende was ik wel heel veel alleen thuis." Toch vindt Derksen niet dat ze daardoor een 'wildebras' werd in haar puberteit. "Ik was best wel jong zelfstandig."

"Misschien was ik voor anderen een wildebras. Dat klopt wel, denk ik. Je wil toch forceren een soort aandacht te krijgen", legt ze uit. "Dan ga je ook een beetje tegen dingen aan schoppen. Je hebt al jong een tatoeage, een tongpiercing, dat soort dingen. Maar ik denk dat ik vergeleken met leeftijdsgenoten net wat volwassener was."

Haar vader hertrouwde na de dood van zijn eerste vrouw, maar dat huwelijk eindigde al na een jaar in een scheiding. Inmiddels is hij al jaren getrouwd met Isabelle Pikaar.