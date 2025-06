Sport staat voorop bij de familie Postma-Friesinger. Oud-topschaatsers Ids en Anni hebben twee dochters die behoorlijk goed kunnen ijshockeyen, maar nu het zomerstop is moet er op een andere manier getraind worden. Dus heeft Friesinger de renfiets afgestoft.

Zondag deelde ze foto's van haarzelf en dochter Josephine op Instagram. 'Onze eerste fietstocht samen', schreef ze erbij. Op de beelden is te zien hoe moeder en dochter door een prachtig zonovergoten heuvellandschap rijden. De exacte locatie staat er niet bij , maar Friesinger woont prachtig in het Oostenrijkse Salzburg. Beide dochters ijshockeyen dan ook bij EC Red Bull Salzburg.

Maar zondag ruilde Josephine de ijshockeystick even in voor de wielerfiets. En ze liet moeder Anni flink afzien, zo valt op te maken uit de woorden van de Duitse schaatslegende. 'Op de rechte stukken is ze nog steeds geen partij voor me, maar op de klimmetjes rijdt Josephine al van me weg', vermeldde Friesinger. 'En dat is precies wat me blij maakt.'

Friesinger klom tijdens haar actieve carrière als topschaatsster regelmatig op de fiets. Maar dat verminderde natuurlijk toen ze in 2010 stopte als prof. 'Eindelijk rijd ik weer regelmatig op mijn geliefde racefiets en samen is het nóg leuker', verzekerde ze.

IJshockeyende dochters

Waar papa en mama olympisch kampioen werden door rondjes te schaatsen, beoefenen Josephine en Elisabeth een extremere sport op het ijs. Moeder Anni geniet van het fanatisme bij haar dochters. 'Met hun team hebben ze al verschillende medailles gewonnen en worden ze ook geselecteerd voor het nationale elftal', schreef ze eerder op Instagram.

'Ze leven hun droom, hebben plezier en werken hard. Het ijs zit ze in het bloed', benadrukte de Duitse. 'We kunnen niet wachten om te zien hoe deze reis verder gaat.'

Zelf ook actief als ijshockeyer

Ondanks kapotte knieën (artrose) en astma geniet Friesinger-Postma zelf ook van ijshockey. "Ik wilde ijshockey beter begrijpen, dus startte ik in een gemixt team. Sinds 2023 speel ik bij een vrouwenteam in Inzell", zei ze begin dit jaar tegen Apotheken Umschau.

In tegenstelling tot haar profcarrière jaagt Friesinger-Postma een keer niet op gouden medailles of records, maar op overwinningen. "Het is een teamsport, het draait allemaal om timing. Je wint en verliest samen. Ik houd ervan. Ik kan inmiddels goed schieten", vindt de Duitse.