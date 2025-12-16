Voormalig topschaatsster Anni Friesinger (48) kreeg iets voor elkaar wat weinig Duitse sporters gegund is: uiterst geliefd zijn in Nederland. Ze werd zelfs, door haar relatie met een schaatscollega, een beetje 'van ons'. Dit is een van de populairste en succesvolste langebaanschaatssters ooit.

De in Bad Reichenhall geboren Friesinger komt uit een gezin van schaatsliefhebbers. Ouders Georg Friesinger en Janina Korowicka waren in de jaren 70 actief in de sport. Haar broertje Jan en zusje Agnes hebben ook op internationaal niveau meegedaan aan wedstrijden.

Prijzenkast Anni Friesinger

Maar aan het talent van Anni op de schaatsijzers konden zij niet tippen. Bijna niemand kon dat, wat in haar jaren als junior al leidde tot bergen aan prijzen. Ze won de WK allround voor junioren in 1996 en begon vanaf 1998 ook te winnen bij de senioren.

Haar prijzenkast puilt uit: vijfmaal EK allround, driemaal WK allround, eenmaal WK sprint, drie gouden olympische plakken en twaalf titels bij de WK afstanden. Ze is een van de vijf vrouwen die zowel op de WK allround als op de WK sprint de titel grepen.

Valpartij

Haar loopbaan eindige merkwaardig: bij de Olympische Winterspelen van 2010 te Vancouver kwam ze op de ploegenachtervolging in de halve finale ten val. Friesinger dacht dat ze door haar capriolen de Duitse titelkansen had verspeeld. Toen ze na het glibberen en glijden een kans had om het scoreboard te bekijken, kon ze weer lachen: Duitsland had de Verenigde Staten met 0,06 seconden verslagen. In de finale zette Duitsland, zonder Friesinger, ook Japan opzij.

Duizendpoot

Vanwege knieklachten bleek die valpartij de laatste actie in competitie van Friesinger te zijn geweest. Haar wens om bij de WK afstanden 2011 in Inzell afscheid te nemen vond geen doorgang. Vervolgens ondernam Friesinger van alles. Ze analyseert regelmatig het schaatsen voor het Duitse Eurosport en was ook te zien in het Nederlands bij de NOS. Daarnaast runt ze een winkel met vrouwenkleding, accessoires, meubels en sportbrillen.

Populaire podcast

Ook heeft ze een podcast met voormalig ijshockeykeeper Patrick Ehelechner, genaamd 'IceSalon'. Dat is zo'n groot succes, dat de twee zelfs even moesten stoppen. Inmiddels publiceren ze weer eens in de drie weken. “We wilden iets doen dat helemaal van onszelf was: eerlijk praten en onze mening geven. En ineens explodeerde het.”

Getrouwd met Nederlander Ids Postma

Inmiddels verdeelt ze het leven tussen haar woonplaats Salzburg en Nederland. Ze volgde namelijk de liefde naar Friesland. Tegen het einde van de jaren 90 kreeg ze een relatie met oud-topschaatser Ids Postma. Ze beschreef de toenmalige relatie met de Friese wereldkampioen en olympisch kampioen als 'aan en uit'. Uiteindelijk bleef het standje op 'aan' staan. In 2009 stapten ze in het huwelijksbootje.

'Soulmate'

In 2018 noemde ze boerenzoon Postma bij zijn 48e verjaardag 'mijn soulmate'. Tegenover het AD vertelde ze verder: "Kijk, we kennen elkaar vanaf 1993, vanaf 1997 waren wij ‘on and off’. We hebben zoveel samen beleefd. Het gaat altijd om de kwaliteit. Je kunt 24 uur per dag bij elkaar zijn, maar langs elkaar heen leven. Maar als wij bij elkaar zijn, zijn we ook écht samen. Dat is ook het fijne van Ids en zijn boerderij. Het is altijd: waar is Ids? Hij is hier."

Hobby's

Postma had de reputatie van stugge en stille Fries, Friesinger die van spraakwaterval en vrouw van de wereld. Maar Friesinger bezweert dat ze behoorlijk veel op elkaar lijken. "We hebben ook heel veel dezelfde hobby’s. Houden allebei van design, meubels, auto’s, sporten en kleding." Al reageert Postma dan direct dat hij weinig op heeft met kleding.

Twee kinderen op het ijs

Anni Friesinger en Ids Postma hebben twee kinderen: Josephine, geboren op 12 augustus 2011, en Elisabeth, geboren op 7 mei 2014. Beide meisjes zijn actief in de sportwereld, maar niet als schaatsers zoals hun ouders. Ze spelen ijshockey in de jeugdteams van Red Bull Salzburg in Oostenrijk. Hun ouders zijn trots op hun sportieve prestaties en delen regelmatig updates over hun dochters op sociale media.

Ruzie met Duits schaatsicoon Claudia Pechstein

Toen Friesinger nog actief was als topschaatsster, kreeg ze het veelal verbaal aan de stok met landgenote en concurrent Claudia Pechstein. De andere Duitse topschaatsster, die pas net gestopt is op het hoogste niveau, zou tijdens de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City 'uiterst kwetsende opmerkingen' hebben gemaakt over Friesinger. Zij lag in de kamer naast Pechstein en hoorde door de dunne wandjes heen alles.

'Vijanden voor het leven'

Later kregen ze ook een woordenwisseling toen Friesinger Pechsteins trainingsmethode 'saai en ouderwets' noemde en nooit met haar zou kunnen oefenen. In Duitsland werd ervan gesmuld en kwam er zelfs een treffend artikel met als kop 'Vijanden voor het leven'.