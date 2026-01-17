Het talent giert door de genen bij de familie van Cristiano Ronaldo. Vader is een van de beste voetballers aller tijden, moeders een model en de oudste zoon timmert ook al hard aan de weg als voetballer. Nu heeft dochterlief haar grote talent met de wereld gedeeld.

Via het TikTok-account van de Daily Mail wordt een filmpje van dochterlief van Cristiano Ronaldo de wereld ingeslingerd. Op het filmpje is te zien hoe Alana het nummer 'My Heart Will Go On' van Celine Dion, vooral bekend van de film Titanic, zingt. Dat doet ze overigens met verve.

Alana Martina Ronaldo is het eerste kind dat Cristiano Ronaldo kreeg met zijn huidige vriendin Georgina Rodríguez. Zij werd in november 2017 geboren CR7 kreeg daarvoor al drie kinderen: Cristiano Ronaldo Jr. (15), Eva Maria (8) en Mateo (8). Deze kinderen kwamen allemaal op aarde via een draagmoeder. Met Rodríguez kreeg de Portugese superster tot dusver drie kinderen: Alana Martina (8) en tweeling Bella Esmeralda (3) en Angél. Laatstgenoemde overleed helaas tijdens de geboorte.

Doelpuntenrecord

Cristiano Ronaldo speelt momenteel bij Al-Nassr na een carrière die hem bij Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid en Juventus bracht. Nog steeds rijgt de Portugees de doelpunten aaneen. Zijn grote doel is de duizend treffers voor club en land maken. Daarvoor heeft Ronaldo nog 47 goals nodig: hij staat nu dus op 953 goals.

Verloofde

Ronaldo is al geruime tijd samen met Georgina Rodríguez. De Spaans-Argentijnse vrouw is 31 jaar oud en werkt als model. Daarmee had ze laatst een mooie uitverkiezing te pakken. Ze staat namelijk op de tweede plek in de ranking van meest invloedrijke modellen op sociale media. Dat maakte de website Models.com bekend. Ze heeft 71,9 miljoen volgers op Instagram. Met andere platforms daarbij opgeteld komt ze uit op een volgersaantal van 92,4 miljoen.

Het Spaans-Argentijnse model deelt haar leven met hen. Dat doet ze overigens niet alleen via sociale media, maar ook met haar eigen realityserie op Netflix. Bovendien schittert ze regelmatig op de cover van bekende modemagazines zoals Vogue en ELLE.