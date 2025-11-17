Al decennia komt Johan Derksen meerdere keren per week live op televisie en steekt de media-persoonlijkheid soms erg ranzige verhalen af, doorspekt met botte grappen. Hoe is dat voor zijn dochter?

De 46-jarige Marieke Derksen werkt als hoofd van de uitgever Voetbal Inside, onderdeel van Overamstel Uitgevers. Diverse boeken werden onder haar supervisie knallers van bestsellers, zoals Gijp, De wereld volgens Gijp, Kieft, Topshow en Derksen.

Op televisie vertelt Derksen weleens dat zijn vrouw het programma amper bekijkt. Op die manier kan hij onbekommerd thuiskeren na weer een avondje extreme dingen te hebben gezegd. "Het geheim van mijn huwelijk met Isabelle is dat ik dagelijks op de televisie ben. Daardoor ben ik altijd aan het werk", zegt Derksen tegen Story.

Marieke Derksen

Marieke Derksen heeft zo ook haar manier om met de roem van haar vader om te gaan. Op Instagram schrijft ze: "Goh, Mariek. Hoe is dat dan voor jou wanneer Johan een schunnig verhaal vertelt op tv? Nou, deze foto zegt het wel. Met onderkin en al." Op de bijbehorende foto staat ze in een oncomfortabele houding naast haar druk gebarende vader.

'In het harnas sterven'

De 76-jarige Johan Derksen is niet alleen elke werkdag te zien bij Vandaag Inside, ook maakt hij een podcast en heeft hij een radioshow, waarin hij zijn favoriete muziek draait. "Ik wil geen bejaarde man worden", legt hij uit. "Dat gebeurt als ik stop. Dus ik hoop eigenlijk in het harnas te sterven."

Vorige week was kijkcijferexpert Tina Nijkamp een van de gasten bij het tv-programma. Zij legde Wilfred Genee, Renè van der Gijp en Derksen uit wat hun waarde is, als je kijkt naar het aantal kijkers van de show. Wat zijn wij nu waard met van die kijkcijfers zoals van de week?", vraagt Genee daarna aan Nijkamp. ze houdt het op "2,5 miljoen euro per jaar per persoon."