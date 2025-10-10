Nog geen week na zijn opvallende aankondiging op sociale media ligt LeBron James opnieuw onder een vergrootglas. De 40-jarige superster van de Los Angeles Lakers kampt met fysieke problemen en dreigt de seizoensstart in de NBA te missen.

Volgens Amerikaanse media als ESPN en The Athletic heeft James last van ischias, een zenuwpijn in de onderrug die kan uitstralen naar de benen. De blessure houdt hem voorlopig aan de kant. Binnen drie tot vier weken wordt hij opnieuw onderzocht. Daardoor mist hij vrijwel zeker de opener van het nieuwe NBA-seizoen op 21 oktober, uitgerekend tegen de Golden State Warriors van zijn oude rivaal Stephen Curry.

Officiële bevestiging van de Lakers laat nog op zich wachten, maar de zorgen in Los Angeles nemen toe. James was donderdag afwezig bij de groepstraining, nadat hij ook de eerste twee oefenwedstrijden had gemist. Coach JJ Redick sprak eerder van 'een irritatie van een zenuw in de bilspieren', maar inmiddels lijkt het probleem hardnekkiger dan verwacht.

'De beslissing der beslissingen'

De blessure komt op een pikant moment. Afgelopen week zette James de sportwereld nog op scherp met een mysterieuze video waarin hij sprak over 'de beslissing der beslissingen'. Veel fans dachten dat de viervoudig NBA-kampioen zijn pensioen zou aankondigen. Uiteindelijk bleek het om een promostunt te gaan voor cognacmerk Hennessy.

De video werd groots aangekondigd, met een aftelklok, een donkere studio en James die sprak over 'het einde van een tijdperk'. Amerikaanse sportzenders schoten meteen in de live-stand en social media ontplofte met pensioen-geruchten. Uiteindelijk verscheen de ster in een reclamespot voor Hennessy, glas in de hand, met de boodschap dat 'elke beslissing een toost waard is'.

De klok tikt voor King James

Voor de Lakers is het nieuws een flinke tegenvaller. De ploeg rekent dit seizoen opnieuw op de ervaring en leiderschapskwaliteiten van James, die aan zijn 23ste NBA-seizoen zou beginnen. Coach JJ Redick zal bij de start moeten schuiven in zijn rotatie. Met Luka Doncic, die vorig jaar werd getraded voor Anthony Davis, heeft de ploeg al vooruitgewerkt naar het einde van LeBron in de NBA.

Wanneer James precies terugkeert, is nog onzeker. De Lakers willen geen risico nemen met hun boegbeeld, dat al twee decennia symbool staat voor de NBA. Fans hopen vooral dat deze rugklachten geen voorteken zijn van een echte 'beslissing', eentje die het basketbal pas echt zou doen beven.