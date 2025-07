Renate Wennemars, de vrouw van voormalig topschaatsser Erben snapt niets van de nieuwe hobby van haar man en jongste zoon Niels. Voor hen staat momenteel alles in het teken van de nieuwe sport Hyrox. "Is onze schaatsende zoon het huis uit, begint het hele riedeltje opnieuw met kind nummer twee."

Dat schrijft Wennemars in haar column in De Stentor. Samen met Erben heeft ze twee sportieve zoons. Joep treedt in de voetsporen van zijn vader als schaatskampioen. Maar voor Niels staat het leven in teken van een andere sport: Hyrox.

Samen met zijn vader is hij bloedfanatiek. "Het is Hyrox hier en Hyrox daar bij ons aan de eettafel", aldus Renate. "En om het huis. En in de schuur. Ze doen namelijk allebei ook nog mee aan wedstrijden. Die worden af en toe gehouden in grote hallen zoals Thialf (alsof we daar nog niet vaak genoeg komen) of Ahoy."

De voormalig presentatrice vindt het maar niks. "Hyrox is perfect voor mensen die er van genieten om zichzelf af te beulen. Dus daarmee val ik al af. Man en jongste zoon daarentegen, hebben zich er in verloren. Stelletje masochisten." Hyrox is een combinatie van rennen en fitnessoefeningen: er wordt 8 keer 1 kilometer gerend, afgewisseld met 8 oefeningen.

Andere Hyrox-gekken

Wennemars ontkomt nergens meer aan de uit de hand gelopen hobby van Erben en Niels, die de schuur hebben omgebouwd tot 'een Hyrox-walhalla', schrijft ze. "En om het feest compleet te maken nodigen ze ook zo nu en dan andere gekken uit om samen bij ons te trainen."

Renate ziet het 'met lede ogen aan'. Ze hoopte na de start van de topsportcarrière van Joep klaar te zijn met dit soort taferelen. "Is onze schaatsende zoon het huis uit, begint het hele riedeltje opnieuw met kind nummer twee." Er wordt niet alleen getraind, maar ook op voeding gelet en Niels maakt filmpjes van de sport op Instagram.

Eieren bakken

"Ik zou er blij mee moeten zijn. Ik zou het moeten toejuichen", ziet Renate ook in. "Ik zou God op mijn blote knietjes moeten danken omdat mijn kind niet wekelijks laveloos uit de kroeg komt. Maar jeetje, mijn moederhart heeft het wel te verduren wanneer ik ze bij 35 graden met rood aangelopen hoofden om het huis heen zie draven." Het enige wat zij kan doen is 'lijdzaam toekijken en eieren voor ze bakken'.