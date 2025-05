Rafael van der Vaart veegt de vloer aan met scorende speler in Champions League-finale: 'Toneelspeler'

Rafael van der Vaart heeft in de rust van de Champions League-finale tussen PSG en Inter zijn stevige mening gegeven over verdediger Achraf Hakimi. Hij noemt de Marokkaanse topverdediger een 'toneelspeler'.

In de twaalfde minuut leverde Hakimi de openingstreffer. Gezien de 26-jarige Marokkaan een jaartje voor Inter heeft gespeeld, maakte hij een verontschuldigend gebaar. Dat zinde Van der Vaart niet.

"Niemand weet meer dat hij daar gespeeld heeft", zo begon de ex-topaanvaller bij Ziggo Sport. "Hij denkt dat hij nog heel belangrijk is. Hij tikt hem binnen, in de Champions League-finale. Dan moet je toch hartstikke blij zijn. Ik vind het zo'n onzin altijd."

Spijt

Van der Vaart kan in deze context weinig met de stelling 'dat je alleen sorry moet zeggen als je het meent'. Want: "Het is net als bij tennis of padel, je meent het nooit, eigenlijk."

Vervolgens beschreef Marco van Basten de goal: "Het is een schitterende steekpass, dan een mooie aanname. Een rechstback in de zestien, hij staat volledig vrij", zegt hij vol onbegrip.

Marco van Basten en Rafael van der Vaart delen vernietigende mening bij Champions League-finale: 'Ik vind het idioot' Voordat de finale van de Champions League begon, was er in de Allianz Arena een optreden van de rockband Linkin Park. Ex-topvoetballer Marco van Basten vond het helemaal niks.

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi, geboren in 1998 in Madrid, begon zijn carrière bij Real Madrid. Na een succesvolle huurperiode bij Borussia Dortmund, waar hij zijn snelheid en aanvallende kwaliteiten toonde, verhuisde hij in 2020 naar Inter Milan.

Daar hielp hij de club aan een Serie A-titel. In 2021 tekende hij bij Paris Saint-Germain, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde als rechtsback. Hakimi speelt ook voor het Marokkaanse nationale team en schitterde op het WK 2022.

Linkin Park

Eerder op de avond waren Van der Vaart en van Basten weinig enthousiast over de show van de rockband Linkin Park, voorafgaand aan de finale. Van der Vaart vond het helemaal niks en ook vonden beide mannen het gek dat de spelers door het optreden een groot stuk van hun warming-up moesten inleveren.

Van Basten heeft er moeite mee dat er vlak voor een belangrijke voetbalfinale nog een show moet worden opgevoerd. "Die jongens zijn de belangrijkste wedstrijd van hun leven aan het voorbereiden. Los van de muzikanten, maar ik vind het echt belachelijk van de UEFA dat ze die spelers zo uit hun concentratie halen. Ik vind het ronduit idioot."

Marco van Basten en Rafael van der Vaart delen vernietigende mening bij Champions League-finale: 'Ik vind het idioot' Voordat de finale van de Champions League begon, was er in de Allianz Arena een optreden van de rockband Linkin Park. Ex-topvoetballer Marco van Basten vond het helemaal niks.