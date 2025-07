Het gebeurt zelden dat je Pieter van den Hoogenband zonder glimlach treft, maar de Nederlandse zwemlegende heeft het ook weleens zwaar. Zijn privéleven werd onlangs getroffen door een drama, zo vertelt hij in een interview. Zijn jongere zusje Veronique kampt met borstkanker en heeft 'een onduidelijk vooruitzicht'.

Van den Hoogenband (47) is één van de succesvolste Nederlandse olympiërs. In de jaren 2000 zwom hij de ene na de andere gouden medaille binnen. In het interview in tijdschrift Mezza vertelt hij uitgebreid over zijn successen, maar ook over de schaduwkanten van zijn leven. Zo was hij slachtoffer van pesterijen en kon hij sommige verleidingen in zijn topsportcarrière niet weerstaan. Maar ook privé gaat het met de vader van vier niet altijd goed, zoals nu met zijn twee jaar jongere zus.

'Chemokuur, borstamputatie...'

"Ze maakt een pittige periode door", zegt de zwemlegende. "Chemokuur, borstamputatie, een nog onduidelijk vooruitzicht op wat komen gaat. Dat wil je als jonge vrouw niet meemaken natuurlijk. En wij als familie uiteraard ook niet. Heus, het raakt me als ik de kamer binnenloop en mijn zusje daar met een pruik zie zitten op de bank." Maar volgens hem zit zijn zusje er ook niet op te wachten dat hij 'een potje gaat zitten janken'. Dus dat doet hij dan ook niet als hij haar ziet. "Integendeel. We hebben het grootste plezier met elkaar."

'Het doet onnoemelijk veel pijn'

Natuurlijk is het voor Veronique en haar gezin het ergst, maar Van den Hoogenband voelt ook mee met zijn vader en moeder. "Ik vind het vooral ook zo verdrietig voor onze ouders. Zij (Astrid en Cees-Rein van den Hoogenband, voormalig clubarts van PSV, red.) zijn op een leeftijd dat ze geen zorgen meer zouden moeten hebben om hun kinderen. Boven alles wat ze doen hangt nu een wolk, de ziekte zet hun leven totaal op z’n kop. Het verdriet in hun ogen zien; het doet onnoemelijk veel pijn."

'Dat voelt zo oneerlijk'

Die pijn stijgt boven alles uit, geeft Van den Hoogenband toe. Als hij zijn zusje ziet zitten op de bank, bekruipt hem een gevoel van onrecht en relativering. "Fuck it, denk ik dan, dit hoort niet. Een vrouw in de kracht van haar leven, moeder van twee kleintjes, die deze vreselijke ziekte moet doorstaan. Echt, dat voelt zo onrechtvaardig. Zo oneerlijk. Op zo’n moment ervaar je dat het behalen van een gouden medaille maar bijzaak is, een mini-bijzaakje."